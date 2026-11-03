Abelardo De La Espriella confirmó golpe a capos del narcotráfico por más de 80 millones de dólares: estos son los detalles

Una de las directrices que ha impartido el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a la Fuerza Pública, es endurecer los operativos en contra de estructuras criminales que se dedican al negocio ilegal del narcotráfico.

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Bajo esa línea, el mandatario reveló detalles de varios golpes que fueron propinados por las autoridades en contra de grupos “narcoterroristas”.

“¡Ofensiva total contra el narcotráfico! ¡No les vamos a dar tregua! Nuestra Fuerza Pública sigue golpeando con contundencia a las estructuras narcotraficantes. En Caquetá, Cauca y Nariño incautamos 2.213 kilogramos de droga, que pretendían llevar a las calles de Colombia y a los mercados internacionales”, afirmó De La Espriella.

También anotó el jefe de Estado: “En Belén de los Andaquíes, Caquetá, nuestra Policía Nacional incautó 448 kilogramos de base de coca, ocultos dentro de neumáticos instalados en dos carretes de cable de acero. La operación dejó un capturado y dos vehículos inmovilizados”.

“En el Pacífico colombiano, nuestra Armada Nacional, en operaciones conjuntas con el Ejército y coordinadas con la Policía, incautó 1.765 kilogramos de cocaína: 1.175 kilos en López de Micay, Cauca, y otros 590 kilos en La Tola, Nariño”, recalcó De La Espriella.

Sumado a ello expresó en sus redes sociales: “¡Más de 4,9 millones de dosis fuera de circulación y un golpe superior a los 81 millones de dólares a las finanzas del narcotráfico!”.

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“Que les quede absolutamente claro a estos bandidos: ¡Colombia no será refugio ni corredor del narcotráfico! No vamos a permitir que sigan utilizando nuestros ríos, mares y carreteras para enriquecerse con el crimen”, dijo.

Por último advirtió el presidente: “Los vamos a perseguir, vamos a golpear sus finanzas y a desmantelar sus estructuras criminales con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡En la era del tigre, al narcoterrorismo se le combate con autoridad, mano firme y sin tregua!”.