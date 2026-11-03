María Clara Posada documentó “famosas acciones restaurativas” de la JEP contra Farc: “Pintar murales y empacar libras de café”

La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, no suelta a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Este martes, 3 de noviembre, la congresista documentó a través de sus redes sociales algunas de las “famosas” acciones restaurativas que la JEP impuso contra varios extemidos jefes de las Farc.

“Estas son las famosas acciones restaurativas que adopta la JEP como sanción contra las Farc: pintar un mural, empacar 80 libras de café en cajas y sembrar 15 árboles”, informó Posada.

Ese- añadió la congresista- “fue el castigo contra 44 exintegrantes del Comando Conjunto Central de las Farc que participaron en secuestros, homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados en Tolima, Huila y Quindío”.

Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, en el cementerio de Pitalito, Huila. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Dijo que tras participar una semana en estas labores restaurativas, “los exguerrilleros quedaron libres sin pagar un solo día de cárcel. De nada sirve anunciar en medios las imputaciones cuando estas van a ser las condenas. Y, aun así, tienen el descaro de decir que imparten justicia”.

Posada fue más allá. Dijo que dentro de los hechos cometidos por este comando de las Farc se encuentra, entre otros, el secuestro de la excongresista Gloria Polanco de Lozada y sus hijos Jaime Felipe y Juan Sebastián Lozada, ocurridos en el edificio Torres de Miraflores, en Neiva, el 26 de julio de 2001.

Rodrigo Londoño, Timochenko. Foto: API

“Lo más indignante es que el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, presentó el mural como una ‘obra que demuestra el poder del encuentro entre víctimas y comparecientes para construir memoria y aportar a la reconciliación’. Con una semana de pintura, quedó perdonado el terror que sembraron en estos tres departamentos y el dolor que causaron a todas las víctimas.El negocio más rentable en este país es delinquir bajo el amparo de un grupo armado”.

Mientras tanto- añadió- “sigo esperando la respuesta de los seis derechos de petición que he radicado ante la JEP. Les encanta hablar de transparencia y rendición de cuentas, pero obligan a los ciudadanos a acudir a la tutela para entregar la información”.

Las penas restaurativas de la Justicia Especial para la Paz cada vez generan más polémica.

Rodrigo Londoño y la senadora María Clara Posada. Foto: FOTO1: Autor anónimo/ Foto2: SEMANA.

A Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, el jefe máximo de las Farc, se le observó hace un mes en el cementerio local de Pitalito, un municipio ubicado en el sur del Huila, arreglando unas matas de bambú y arreglando algunas bóvedas. Esa hacía parte de la condena que le impuso el tribunal de justicia transicional y que no fue bien visto por las víctimas.

Como si fuera poco, el propio Londoño compareció ante la JEP en una de las audiencias sonriendo abiertamente con una de las magistradas del tribunal y, como si fuera poco, allí negó que hubiera tenido participación en el secuestro de la excandidata presidencial de Ingrid Betancourt, uno de los plagios más extensos y sonados a nivel mundial.