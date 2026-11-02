Abelardo De La Espriella envió mensaje al Consejo de Seguridad de la ONU por decisión que se tomó sobre la Misión de Verificación

El presidente Abelardo De La Espriella le envió un mensaje al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) por la decisión de respaldar la propuesta de su Gobierno para que se modifique el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016.

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A través de su cuenta de X, el mandatario mencionó que la decisión se tomó tras 15 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones.

Según dijo, de ahora en adelante la ONU concentrará su labor de verificación en la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad, mientras que la Reforma Rural Integral estará bajo la responsabilidad de las instituciones colombianas.

“Esta decisión reafirma la soberanía de Colombia para asumir sus responsabilidades y definir, dentro del marco de la Constitución y la ley, los mecanismos de implementación de sus compromisos”, escribió el jefe de Estado.

En el mensaje, De La Espriella le agradeció a los miembros por la medida que tomaron y, además, reconoció el trabajo que adelantó el equipo diplomático colombiano, especialmente el embajador Mauricio Gaona.

“La paz no puede ser sinónimo de impunidad, ni la soberanía puede ser negociable”, añadió.

El presidente dejó claro que Colombia lo que necesita es una paz en la que haya seguridad, justicia, instituciones fuertes y presencia efectiva del Estado en todas las zonas del territorio nacional.

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De esta forma, la Misión de Verificación, que es encabezada en estos momentos por el eslovaco Miroslav Jenča, centrará sus competencias en la desmovilización y reintegración de excombatientes, disminuyendo así sus labores frente a lo que había venido haciendo.

En medio de su intervención, el embajador Gaona defendió los cambios y afirmó que la presencia del organismo internacional debe acompañar la acción del Estado. “Entendemos que esta resolución significa que la presencia de las Naciones Unidas es tan importante como la presencia del Gobierno”, dijo.

“No somos un país que esté disfrutando de los beneficios del proceso de paz; al contrario, luchamos contra sus consecuencias. Enfrentamos carteles de droga, guerrillas, organizaciones criminales, corrupción y desplazamiento forzado. Seré claro: no estamos en contra de la paz, estamos en contra de la impunidad”, añadió.