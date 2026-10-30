El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad este viernes, 30 de octubre, la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hasta el 31 de octubre de 2027. La resolución, respaldada por los 15 miembros del órgano, incorporó una modificación impulsada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella para que la implementación de la reforma rural integral quede a cargo de las instituciones nacionales.

Durante la sesión, la embajadora del Reino Unido ante la ONU, Sarah MacIntosh, defendió la resolución y destacó el compromiso colombiano con la reforma rural y su incorporación a las instituciones nacionales. La diplomática señaló que ese proceso incluye compromisos para “formalizar la propiedad de la tierra” y “generar oportunidades económicas”.

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Por su parte, la representante adjunta de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Tammy Bruce, celebró la iniciativa del Gobierno colombiano de “reducir el alcance de la misión a su función principal: verificar la reintegración y las garantías de seguridad”.

Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU Foto: X/@JMauricioGaona

“Ese es exactamente el tipo de implicación que este Consejo debería querer ver en todos los gobiernos anfitriones: no mandatos interminables, sino gobiernos que den un paso al frente y asuman el liderazgo”, añadió Bruce.

Colombia intervino a través de su embajador ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, quien defendió los cambios acordados y sostuvo que la presencia del organismo internacional debe acompañar la acción del Estado. “Entendemos que esta resolución significa que la presencia de las Naciones Unidas es tan importante como la presencia del Gobierno”, expresó.

Gaona también explicó que la modificación del mandato responde, según dijo, a los cambios que ha experimentado el conflicto armado en el país y no representa un rechazo al proceso de paz.

“Lo que hemos hecho hoy no va en contra de la paz. Es simplemente entender las circunstancias de nuestro país: la guerra y el conflicto han evolucionado y, asimismo, las Naciones Unidas deben evolucionar su mandato, para que sea más efectivo. No somos un país que esté disfrutando de los beneficios del proceso de paz; al contrario, luchamos contra sus consecuencias. Enfrentamos carteles de droga, guerrillas, organizaciones criminales, corrupción y desplazamiento forzado. Seré claro: no estamos en contra de la paz, estamos en contra de la impunidad”, sostuvo el diplomático.

Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: Cancillería

La renovación del mandato garantiza que la Misión de Verificación de la ONU continúe en Colombia durante un año más, mientras el nuevo texto incorpora el compromiso de trasladar a las instituciones nacionales parte de las responsabilidades relacionadas con la reforma rural integral. La resolución fue aprobada sin votos en contra ni abstenciones.

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La decisión se produjo semanas después de que el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, planteara ante el Consejo la necesidad de revisar el trabajo de la misión y defendiera que la implementación de la reforma rural debía integrarse a las instituciones del Estado. La propuesta quedó recogida en el texto aprobado, que mantiene la presencia de Naciones Unidas en el país, pero introduce ajustes sobre el alcance de su labor.