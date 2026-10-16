El conmovedor agradecimiento del embajador Gaona a su hermana por su defensa inquebrantable del buen nombre de su padre

El fallo de la Corte Constitucional que le dio la razón a la familia Gaona sobre la película Noviembre ha generado diversas reacciones. Una de las más sentidas ha sido la del embajador ante las Naciones Unidas, J. Mauricio Gaona.

El diplomático le agradeció a su hermana Juliana, quien decidió el año pasado llevar a la justicia el debate alrededor de la película Noviembre. Allí, según ella, el filme mostraba a su padre “como un hombre pusilánime, cobarde y aliado de los miembros del M-19”.

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Años de investigaciones y múltiples testimonios han señalado que, durante meses, el magistrado Gaona recibió amenazas y presiones, pues era el ponente del estudio de constitucionalidad del tratado sobre la extradición, y el día de la toma fue llamado por su nombre por los guerrilleros del M-19, que al final lo asesinaron con un tiro de gracia.

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La Corte Constitucional aseguró que la película no podía presentarse como una representación de la “verdad”, pues se trataba de un relato de “ficción”. Además, ordenó a los productores ofrecer disculpas a la familia en un plazo de 15 días.

“Mi más sincera felicitación y mi más profunda gratitud a mi hermana Juliana Gaona por su defensa inquebrantable del buen nombre de mi padre, el magistrado Manuel Gaona Cruz, y la preservación de la memoria histórica de la nación”, escribió el magistrado Gaona.

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Juliana Gaona escribió: “La Corte Constitucional de Colombia confirmó el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, la honra, el buen nombre, el derecho a la verdad y a la memoria histórica de mi padre, el exmagistrado Manuel Gaona Cruz. Asimismo, la Corte ordenó a Tomás Corredor Pulido y a Burning S.A.S. ofrecer disculpas públicas a la familia Gaona y mantuvo la obligación de incluir los disclaimers correspondientes en la película Noviembre. Mi padre no fue guerrillero ni terrorista. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y defendió hasta su último suspiro la Constitución y la ley. La ficción no convierte en verdad histórica aquello que jamás ocurrió”.