Abelardo De La Espriella citó a reunión virtual a Mauricio Gaona para preparar su discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU

La estrategia diplomática del nuevo Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se puso a prueba con la más reciente sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo en Nueva York, Estados Unidos.

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Allí, el vicepresidente José Manuel Restrepo leyó un mensaje que envió el mandatario colombiano, en el que reforzó su política de seguridad y señaló que todo grupo armado al margen de la ley que opera en el país es terrorista.

“Mi Gobierno está decidido a dejar atrás los eufemismos. Las organizaciones que asesinan, secuestran, emplean explosivos, reclutan menores y recurren deliberadamente al terror para doblegar a la sociedad son grupos terroristas. Así los llamamos y los estamos enfrentando con toda la fuerza legítima del Estado, dentro de la Constitución y de la ley”, expresó Restrepo en ese escenario multilateral.

También indicó: “Hay además una realidad que muchas veces se pierde de vista: las drogas ilícitas que se producen en Colombia no terminan en Colombia. El narcotráfico es una empresa criminal transnacional. Sus rutas atraviesan fronteras, su dinero se mueve a través de sistemas financieros internacionales y sus redes operan en numerosos países”.

Y este viernes 9 de octubre, el presidente De La Espriella citó a una reunión virtual al embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, para definir el discurso que dará en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En el encuentro también participó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, quien recibió instrucciones precisas del mandatario colombiano acerca de los puntos clave que se abordarán en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

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A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano manifestó: “Estructurando la participación de Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”.