El presidente Abelardo De La Espriella instaló este jueves, 26 de noviembre, la ‘Mesa de Equidad para el Milagro Social’ y anunció cuáles serán sus metas y prioridades durante el cuatrienio. La más ambiciosa será reducir del 28 % al 20 % la pobreza monetaria en 2030.

Estas son las metas que plantea el Milagro Económico de Abelardo De La Espriella

“Son 8 puntos porcentuales que representan la posibilidad de sacar cerca de 3.6 millones de compatriotas de la pobreza”, explicó el presidente en un vídeo publicado en su cuenta de X.

Y para cumplir esta meta, el presidente designó a Sammy Azout como embajador ad honorem del ‘Milagro Social’. Azout es ex director de la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema, empresario y filántropo barranquillero.

“Conozco su trayectoria empresarial y filantrópica y quiero que nos ayude a convocar al sector privado en Colombia y en el mundo”, destacó el primer mandatario.

Asimismo, el presidente delegó en cada ministerio y entidad la responsabilidad de contribuir con esta meta de política social. “No es una responsabilidad exclusiva del DPS”, enfatizó De La Espriella.

“Quiero que cada ministro y cada director de entidad establezca qué va a hacer, dónde lo va a hacer, con qué recursos lo va a hacer y cuándo va a empezar a trabajar y a producir resultados”, dijo el presidente.

También indicó que la intención de su gobierno es, además de solucionar las necesidades inmediatas de las personas que tienen dificultades para alimentarse o subsistir, “ayudar a esas personas a encontrar oportunidades para salir adelante”.

“Quiero que la política social de mi gobierno vaya más allá del asistencialismo estatal”, señaló el presidente.

El presidente instaló la ‘Mesa de Equidad para el Milagro Social’ y anunció cuáles serán sus metas y prioridades durante el cuatrienio. Foto: Colprensa - DNP - Composición SEMANA

Esta meta del ‘Milagro Social’ está planteada dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. El Ejecutivo presentó sus bases para este Plan recientemente y se espera su aprobación en el Congreso hacia marzo de 2027.