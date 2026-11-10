Estas son las metas que plantea el Milagro Económico de Abelardo De La Espriella

Hoy se dio a conocer el borrador de trabajo de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, titulado ‘Colombia, la Patria Milagro’, del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

El documento establece en su eje 5 el ‘Milagro Económico’, una hoja de ruta con metas cuantitativas y estratégicas para la transformación productiva del país en el próximo cuatrenio.

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En diferentes pronunciamientos del vicepresidente José Manuel Restrepo, en materia de crecimiento el plan proyecta llevar a la economía colombiana a una senda sostenida con un incremento superior al 6 % anual del PIB, e incluso contempla alcanzar episodios de crecimiento de dos dígitos si la transformación productiva lo permite.

Para sostener este dinamismo, el Ejecutivo plantea elevar la inversión pública y privada hasta representar el 25 % del PIB para el año 2030.

En el frente macroeconómico y social, la estrategia propone reducir la pobreza monetaria al 20 % y controlar la inflación hasta la meta de largo plazo del 3 %. Asimismo, busca sanear las finanzas públicas mediante el retorno formal a la Regla Fiscal, fijando la deuda pública en un 64 % del PIB, respetando el ancla de deuda del 55% y el límite del 71 %, al tiempo que se mantendrá una postura neutral en la política monetaria.

Hoy se dio a conocer el borrador de trabajo de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Foto: DNP - Composición SEMANA

Para impulsar el comercio exterior, el borrador establece un incremento sostenido de las exportaciones, apalancado en el aumento de la productividad sistémica y la modernización productiva.

El cumplimiento de estas metas estará articulado a través de la Misión Crecer, coordinada por la vicepresidencia, y se sustentará en seis sectores motores: minería y energía, vivienda e infraestructura, agroindustria, turismo, CTeI y bioeconomía.

¿Qué sigue para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030?

El proyecto del PND debe radicarse formalmente ante el Congreso de la República el 7 de febrero de 2027 y su trámite legislativo podrá extenderse hasta el 5 de mayo del próximo año.

El Ejecutivo tiene plazo hasta el 15 de noviembre para entregar su borrador de trabajo final al Consejo Nacional de Planeación (CNP), esto con aval previo del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

El órgano independiente analizará el plan y emitirá un concepto detallado con recomendaciones y correcciones para que posteriormente el Gobierno presente su última versión para ser debatida en el legislativo a más tardar en mayo de 2027.