Asoblockchain pide eliminar el impuesto del 5 % a las criptomonedas en la reforma económica

Asoblockchain Colombia pidió al Congreso modificar el artículo 71 del Proyecto de Ley 477 de 2026, correspondiente a la Ley de Rescate Económico, para eliminar el cobro del 5 % previsto para la normalización de criptomonedas y otros activos digitales omitidos en las declaraciones tributarias. El gremio considera que esta tarifa podría desincentivar la declaración voluntaria y mantener parte de estos activos por fuera del sistema tributario.

“Vamos a llegar a consensos”: minComercio sobre la propuesta de Ley de Rescate del Centro Democrático

El mecanismo propuesto por el Gobierno permitiría regularizar activos no reportados mediante un pago único, calculado sobre su valor de mercado al primero de enero de 2027. Los contribuyentes tendrían plazo hasta el 30 de junio de ese año para acogerse a esta alternativa.

La asociación propone establecer una tarifa del 0 % para facilitar la normalización, sin eliminar la obligación de declarar los activos ni de pagar impuestos sobre las ganancias futuras. Según sus cálculos, una persona que regularice $50 millones en criptomonedas tendría que desembolsar $2,5 millones, mientras que por $100 millones pagaría $5 millones.

“Lo que cuestionamos es cobrar el 5 % a quienes quieren ponerse al día cuando el país todavía no ofrece un marco integral para esta actividad. Proponemos una tarifa del 0 % que facilite la declaración voluntaria”, afirmó Camilo Suárez, presidente de Asoblockchain Colombia.

La discusión se presenta en un mercado que registró US$29.100 millones en actividad con criptoactivos entre julio de 2025 y junio de 2026, según Chainalysis. Esta cifra ubicó a Colombia como el quinto mercado de América Latina, con un crecimiento de 13,8 % frente al periodo anterior, por encima del 9,8 % regional.

La asociación propone establecer una tarifa del 0 % para facilitar la normalización, sin eliminar la obligación de declarar los activos ni de pagar impuestos sobre las ganancias futuras. Foto: Getty Images / Archivo Particular / Cortesíaa Bitso

El gremio pide reglas tributarias

Además de modificar la tarifa, Asoblockchain solicitó crear una mesa técnica con la DIAN para definir el tratamiento tributario de operaciones como los intercambios entre criptomonedas, las recompensas por participar en redes digitales y las actividades de finanzas descentralizadas.

La propuesta contempla un plazo de seis meses, contado desde la eventual promulgación de la ley, para establecer estas precisiones. Durante ese periodo, el gremio pide evitar sanciones a los contribuyentes que actúen bajo interpretaciones razonables de operaciones que todavía no tienen reglas específicas.

La asociación también solicita establecer un régimen tributario estable desde el año gravable 2028 para quienes normalicen sus activos y garantizar la reserva de la información relacionada con billeteras digitales, custodios y protocolos.

Ley de Rescate Económico: ¿qué implica la propuesta de cobrar un impuesto del 5 % a las criptomonedas no declaradas?

Finalmente, plantea coordinar al Ministerio de Hacienda, la DIAN y la Superintendencia Financiera para definir las condiciones de operación de las empresas vinculadas con la tokenización y los activos digitales.

“Colombia necesita un mercado transparente y competitivo, con empresas que puedan operar bajo reglas conocidas y ciudadanos protegidos. Por eso invitamos al Congreso y al Gobierno a ajustar la propuesta tributaria y avanzar hacia una regulación integral construida con la industria”, concluyó Suárez.