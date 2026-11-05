Mantener renta al 35 % para grandes empresas y blindar a las pymes: la fórmula fiscal que propone Lisandro Junco

Dentro del debate sobre el proyecto de Ley de Rescate Económico, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Lisandro Junco, expuso una fórmula para aliviar la carga tributaria empresarial sin desfinanciar las cuentas del Estado.

La zona gris en Ley de Rescate Económico, entre retefuente y declaración de renta, que descubre exdirector de Dian, Lisandro Junco

En una cumbre de la bancada parlamentaria del Centro Democrático con expertos económicos, Junco señaló que una reducción de la tarifa del impuesto de renta a todas las personas jurídicas le costaría al país cerca de $12 billones.

Por ello, propuso dejar la tarifa de renta en el 35 % para grandes empresas y canalizar todo el alivio tributario a través del Régimen Simple de Tributación (RST).

Durante su intervención ante los legisladores, Junco enfatizó la necesidad de estructurar estrategias que realmente representen ingresos tangibles para el Estado. Según explicó, sacrificar la tarifa general corporativa comprometería recursos vitales para la Nación.

Por ello, propuso convertir al Régimen Simple en la punta de lanza de la reactivación productiva. Junco recordó que este mecanismo tributario es una bandera y ‘marca’ del Centro Democrático que demostró efectividad en el recaudo y sobrevivió a los últimos cuatro años pese a que intentaron marchitarlo.

Su planteamiento apunta a que el modelo no se limite exclusivamente a los micronegocios y pequeños comerciantes, sino que evolucione hacia un esquema portentoso que cobije también a las medianas empresas.

Para materializar esta transición, el experto detalló tres medidas operativas puntuales: primero, la ampliación de los umbrales de ingresos para que un mayor universo de compañías pueda acogerse; segundo, la creación de nuevos brackets o grupos tarifarios diferenciados por sector y tamaño; y tercero, el blindaje a los beneficios existentes, manteniendo la aplicación del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, el cual exonera a los empleadores del pago de aportes parafiscales y cotizaciones a salud.

“Estamos bajando el impuesto a las empresas y a través del Régimen Simple de Tributación, pero los grandes tendrían que mantener un 35 %”, argumentó Junco.