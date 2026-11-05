¿A qué hora debe ahorrar energía en su casa? Gobierno lanza plan para proteger el suministro eléctrico

Quedan solo 30 días de temporada de lluvias antes de iniciar una temporada seca que, por efectos del fenómeno de El Niño, podría prolongarse más allá de abril.

Con el nivel actual de los embalses por debajo de la meta mínima del 80% y un bajo caudal en los ríos aportantes, el Gobierno anunció una serie de medidas dentro del ‘Plan Energía Ya’ frente a la generación, la capacidad de los sistemas y, de manera central, el ahorro ciudadano.

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El llamado central a los hogares fija una franja horaria estricta: reducir el consumo de energía todos los días entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m..

En ese lapso, que es considerado la hora pico donde millones de personas encienden luces y electrodomésticos a la vez, se pide aplazar el uso de la lavadora, la plancha y la ducha eléctrica, subir un grado al aire acondicionado y apagar al menos una luz que no se esté utilizando.

Esta reducción no solo aliviará la presión sobre los embalses, sino que se reflejará directamente en una baja en la factura de los usuarios, quienes podrán hacer seguimiento de las cifras a través de un tablero digital público con mediciones región por región, detalló la ministra de Energía. María Nohemí Arboleda.

A la par del ahorro ciudadano, el ‘Plan Energía Ya’ se articula en tres frentes de acción técnica: sumar, asegurar y exigir, según explicó Arboleda.

En el primer frente, la cartera de Energía destacó que se logró habilitar la totalidad del embalse de Hidroituango, se amplió la capacidad de importación de gas por Cartagena, se declaró de interés nacional el gasoducto Antonio Ricaurte, se aplazó el mantenimiento de la central Guavio para evitar que coincida con Chivor durante el verano y se aprobaron 219 megavatios (MW) de excedentes para el sistema.

Por otro lado, se garantizó el transporte de combustible para plantas térmicas durante los fines de semana y festivos, se respaldó financieramente un crédito de hasta 1,2 billones de pesos para la empresa Air-e en el Caribe y se activó el parque de generación térmica financiado por el cargo por confiabilidad, con la advertencia de que los actores que incumplan sus compromisos deberán responder ante las autoridades.