Tres superintendencias pondrán la lupa sobre generadoras de energía

La garantía de que haya energía durante el Fenómeno del Niño es lo que buscan las entidades de vigilancia y lo materializarán en la alianza entre tres superintendencias, para vigilar a las generadores de energía.

El Ministerio de Minas ha señalado que quedan 30 días de lluvias, luego de las cuales, vendría la sequía, que exigirá mayor participación de la energía térmica en el sistema que garantiza el abastecimiento a los hogares y al sector industrial.

Lo único que no puede pasar ahora es un apagón

Mucho se ha mencionado que lo único que no le puede pasar a Colombia ahora es que se apague, debido a una crisis energética. Por tanto, tres superintendencias articulan acciones de inspección y vigilancia sobre las empresas de generación de energía del país.

El Fenómeno del Niño podría causar presiones inflacionarias. Foto: Adobe Stock

Se trata de un plan de visitas periódicas que harán seguimiento permanente, para verificar que los generadores cumplan sus obligaciones frente al fenómeno de El Niño, incluidas las Obligaciones de Energía Firme, manifestaron las entidades.

La medida responde al cumplimiento de un mandato del Gobierno del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para proteger la calidad y la continuidad del servicio público de energía eléctrica durante el fenómeno de El Niño 2026-2027.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) pondrán la lupa en las empresas generadoras.

Foto: Foto 1: Superservicios. Foto 2: Adobe Stock

Lo que vigilarán

El objetivo es aplicar acciones para establecer la disponibilidad real de las plantas, el aseguramiento del suministro y transporte de combustibles, los programas de mantenimiento y la consistencia de la información que los agentes reportan al mercado.

Según señalan las tres entidades de vigilancia, la información recopilada en el plan de inspección articulado servirá como insumo para que cada entidad, en el marco de sus competencias, adelante las actuaciones respectivas.

De esa manera, la Superservicios verificará el cumplimiento de las leyes y de la regulación aplicables al servicio de energía eléctrica; la Supersociedades analizará las situaciones de control, los grupos empresariales y la situación financiera de las sociedades, y la SIC evaluará posibles conductas que afecten la libre competencia en el mercado de energía.

Sin apagón energético. Foto: Getty Images

En caso de incumplimientos

“La ley otorga a cada superintendencia herramientas de control que incluyen medidas preventivas y, cuando haya lugar, la imposición de sanciones. En caso de identificarse incumplimientos, se adelantarán las actuaciones administrativas correspondientes, con plena garantía del debido proceso”.