Ideam advierte lo que pasará en Colombia en las próximas semanas: ¿el país está preparado?

SEMANA: ¿Cuál es el panorama climático actual de Colombia?

Diana Rueda: Lo primero que hay que indicar es que Colombia es un país multiclimático. Tiene tres cordilleras, dos océanos, un archipiélago, los Llanos Orientales y la Amazonía. Cuando traducimos estas características a un escenario de análisis climático, entendemos por qué Colombia no puede tratarse de manera homogénea. No podemos afirmar que Colombia tendrá lluvias, sequías o inundaciones de manera generalizada, porque cada región reacciona de forma diferente ante los eventos de tiempo y clima. También debemos considerar la escala temporal. Tenemos fenómenos de largo plazo, como el calentamiento global; otros, como El Niño, que pueden extenderse entre 12 y 14 meses; y eventos locales de corta duración, como las granizadas registradas en Bogotá, las lluvias fuertes en Medellín o las inundaciones en Santa Marta.

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SEMANA: ¿Cuáles regiones del país enfrentan mayores riesgos por fenómenos extremos?

D.R.: Con El Niño de 2026 esperamos afectaciones hasta el primer semestre de 2027. Este fenómeno impactará las cinco regiones climáticas del país: Caribe, Andina, Amazonía, Orinoquía y Pacífica. Estamos ante el fenómeno de El Niño que, según nuestros análisis, viene con la mayor intensidad de los últimos 76 años de mediciones. Sin embargo, esto no significa que desaparezcan las lluvias.

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SEMANA: ¿Qué tan probable es que Colombia enfrente en los próximos meses sequías, inundaciones, deslizamientos o temporadas de lluvias más intensas de lo habitual?

D.R.: En este momento tenemos temporadas de lluvias intensas que están afectando diferentes territorios. Sin embargo, el valor acumulado de las precipitaciones no está alcanzando los niveles que esperaríamos durante una temporada sin fenómeno de El Niño. Es decir, está lloviendo menos de lo esperado, aunque localmente se presenten lluvias fuertes. Estas condiciones tienen impactos en el sector minero-energético, la disponibilidad hídrica, los niveles de los ríos y el transporte fluvial. Esperamos que diciembre coincida con el pico del fenómeno de El Niño, después de aproximadamente seis meses deficitarios en precipitaciones. Además, diciembre y enero corresponden a los meses de menores lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. La coincidencia de estas condiciones genera un escenario bastante crítico por incendios forestales, altas temperaturas, disminución de los caudales de los ríos y dificultades en la disponibilidad hídrica para diferentes sectores del país.

Teniente Coronel Diana Carolina Rueda - Subdirectora de Meteorología del Ideam. Foto: Ideam / API

SEMANA: ¿Cómo está afectando el cambio climático a Colombia y cuáles son las evidencias científicas más contundentes de esa transformación?

D.R.: Una de las evidencias más contundentes es el retroceso de los glaciares. El Ideam, dentro de sus líneas de trabajo, monitorea permanentemente los glaciares y nevados del país. El año pasado se declaró el deshielo de uno de los glaciares más importantes, el nevado de Santa Isabel. Hemos tenido un retroceso muy significativo de la superficie glaciar, principalmente por el incremento de la temperatura global. Hoy tenemos alrededor de 300 kilómetros cuadrados menos de superficie glaciar respecto a los años anteriores. Para 2024, la pérdida acumulada era cercana al 91 por ciento. Adicionalmente, este fenómeno de El Niño está reportando anomalías de temperatura en el Pacífico cercanas a los 3 grados centígrados, una situación que no habíamos observado anteriormente. Durante el crucero científico Erfen, liderado por la Dirección General Marítima, en el que también participamos, se encontraron temperaturas muy altas en los primeros 100 metros de profundidad del océano Pacífico. También estamos observando cambios en las temporadas de huracanes. Este año, según los registros que estamos analizando, presenta un comportamiento atípico en el Atlántico, mientras que en el Pacífico tuvimos tres huracanes mayores activos simultáneamente. Por último, hay territorios donde los patrones de temperatura y precipitación han cambiado. Estamos viendo temperaturas altas en lugares donde antes las condiciones eran diferentes. Son evidencias de las modificaciones climáticas que estamos experimentando.

SEMANA: ¿Qué regiones del país podrían enfrentar escasez de agua y qué tan preparado está el Estado para evitar una crisis de abastecimiento?

D.R.: Hay tres regiones principales que presentan condiciones de vulnerabilidad frente al fenómeno de El Niño. La primera es el Caribe colombiano. No podemos comparar La Mojana sucreña, que es un territorio altamente inundable, con la Alta Guajira y sus zonas desérticas, donde la vulnerabilidad frente a las altas temperaturas y la disminución de las lluvias es mucho mayor. La segunda es la región Andina, particularmente sectores de Huila, Tolima, Cundinamarca, los Santanderes, el Eje Cafetero y algunas zonas del sur del país. En estos territorios también preocupa el riesgo de incendios forestales. Las altas temperaturas hacen que los suelos, pastizales y la vegetación estén mucho más secos, lo que facilita la propagación de las conflagraciones y dificulta su contención. Finalmente, está la región Pacífica, donde también tendremos disminución de precipitaciones. Sin embargo, estamos hablando de uno de los territorios más lluviosos del planeta, por lo que el impacto no será igual al de la Alta Guajira o algunas zonas del interior.

La funcionaria explicó que la compleja geografía nacional, con tres cordilleras y dos océanos, impide aplicar un diagnóstico uniforme, ya que cada región reacciona de manera distinta ante los eventos climáticos. Foto: Foto del video de Ideam

SEMANA: ¿Qué tan vulnerable es Colombia frente a fenómenos como El Niño y La Niña, y qué lecciones dejaron los episodios recientes?

D.R.: La principal enseñanza es que este no es el primer fenómeno de El Niño al que nos enfrentamos y tampoco será el último. Tendremos que seguir tomando decisiones de mitigación y adaptación. La resiliencia climática comienza cuando desarrollamos una preparación de largo alcance. Después de este fenómeno de El Niño probablemente llegará uno de La Niña. Si no ocurre, podremos enfrentar otros eventos, como el frente frío atípico que tuvimos a principios de año, que descendió más de lo normal respecto a la climatología regular del país. También tenemos la experiencia del huracán Iota, un evento hidrometeorológico extremo que produjo afectaciones importantes en la vida de los colombianos. La gran lección es que la planeación y el paso del dato científico a la acción marcan la diferencia en la adaptación. Debemos prepararnos para escenarios complejos asociados al cambio climático global, pero también fortalecer el uso de la información y comprender los fenómenos con mayor anticipación.

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SEMANA: ¿Qué tan confiables son los pronósticos meteorológicos en Colombia y cuáles son las principales limitaciones del Ideam para anticipar fenómenos extremos?

D.R.: Colombia tiene una posición geográfica bastante compleja. Estamos en la zona ecuatorial, tenemos dos océanos, tres cordilleras, extensas llanuras, la selva amazónica y el archipiélago de San Andrés. Cada uno de estos escenarios representa un desafío meteorológico muy importante. Incluso, servicios meteorológicos de países ubicados en otras latitudes buscan información y entrenamiento en Colombia porque pronosticar aquí es especialmente complejo. Nuestros pronósticos en términos de predicción climática han sido muy precisos a nivel nacional, aunque existen escenarios de modelamiento sujetos a incertidumbre y porcentajes de error. Detrás de estos productos hay un equipo humano altamente calificado que trabaja para entregar información útil para la toma de decisiones. Uno de los principales retos está en la comunicación. Necesitamos llevar la información de manera sencilla, comprensible y oportuna a los colombianos.

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SEMANA: ¿Las autoridades locales están utilizando adecuadamente las alertas tempranas del Ideam o siguen tomando decisiones cuando las emergencias ya se han producido?

D.R.: El Instituto cuenta con información muy robusta. Actualmente, tenemos escenarios departamentales de cambio climático proyectados a los próximos 100 años. Es decir, estamos avanzando en un país mapeado por departamentos frente a las condiciones climáticas futuras. También contamos con información hidrológica, de deforestación y de alertas tempranas, entre otras herramientas. Creo que el Instituto ha realizado un gran esfuerzo para difundir esta información y ponerla a disposición de las diferentes autoridades. Ese esfuerzo debe impactar de alguna manera la vida de los colombianos. Nuestra misión es disponer de la mejor información posible y entregarla oportunamente para que pueda utilizarse en la toma de decisiones.