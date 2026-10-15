Bogotá vivió en la tarde del pasado miércoles una jornada de lluvias intensas, granizo y descargas eléctricas. Las lluvias del 14 de octubre se presentaron principalmente en Bogotá, la Sabana y algunos sectores de Cundinamarca.

Fuerte granizada sorprende a Bogotá: usuarios reportan lluvias intensas en distintos sectores

De acuerdo con los registros de las estaciones del IDEAM, se acumularon entre 40 y 45 milímetros de precipitación, especialmente en el sur y el occidente de la capital.

El evento fue de alta intensidad y corta duración, estuvo acompañado de fuertes vientos, algo de granizo y descargas eléctricas, y dejó algunas emergencias en la ciudad.

Mientras continúa la segunda temporada de lluvias en el país, el IDEAM advierte que el fenómeno de El Niño podría reducir las precipitaciones y aumentar riesgos ambientales.

Conductores en Bogotá deben extremar las precauciones cuando la caída de granizo afecta las condiciones de las vías. Foto: Imagenes extraidas de la cuenta de X @Marovaan y @PasaenBogota

Registro de granizo en Bogotá en la tarde del martes 6 de octubre de 2026 Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Última Hora Caracol / Montaje SEMANA

¿Dónde lloverá durante los próximos días?

El más reciente pronóstico del IDEAM señala un aumento de las lluvias durante la tarde en la región Andina central, especialmente en Cundinamarca y algunos sectores de Huila y Tolima. Las precipitaciones podrían ser de intensidad ligera a fuerte y concentrarse hacia el final de las tardes.

También se esperan lluvias intermitentes durante el fin de semana en el Eje Cafetero, el norte de Antioquia y el golfo de Urabá, asociadas al paso de sistemas meteorológicos.

La mayor actividad se prevé entre el final de la noche del viernes y las primeras horas del sábado, con lluvias en los Santanderes, el piedemonte llanero, la sabana sucreña y algunos sectores de Bolívar.

Fuerte lluvia con granizo afecta varios sectores de Bogotá y genera problemas de movilidad Foto: @rickgaviria

El Niño cambiaría el panorama en los próximos meses

El país atraviesa la segunda temporada de lluvias, que se extenderá hasta noviembre. Actualmente, se reportan afectaciones en sectores del Eje Cafetero, Antioquia, el golfo de Urabá, el litoral Caribe y los piedemontes llanero y amazónico.

Sin embargo, para diciembre se prevé el pico máximo del fenómeno de El Niño, asociado a una temporada con menos lluvias. Este escenario puede traducirse en temperaturas más altas, mayor amenaza de incendios forestales, menores caudales de los ríos y un posible aumento de enfermedades transmitidas por vectores.

Alerta por el Fenómeno de El Niño en Colombia / Montaje SEMANA Foto: Getty Images

El IDEAM advierte que El Niño no significa que dejará de llover. Se trata de un fenómeno de larga duración que podría acompañar al país, al menos, durante el primer semestre de 2027.

Aunque no elimina las temporadas regulares de lluvia, sí puede hacer que las precipitaciones acumuladas sean inferiores o muy inferiores a los valores habituales. Por eso, las lluvias intensas de estos días no descartan un panorama posterior con mayores presiones sobre los recursos hídricos y los ecosistemas.