Fuerte granizada sorprende a Bogotá: usuarios reportan lluvias intensas en distintos sectores

Bogotá vivió un cambio en las condiciones del tiempo al mediodía de este miércoles 14 de octubre, mientras diferentes sectores sociales participaban en la jornada nacional de protestas.
Sobre la 1 de la tarde, distintos usuarios comenzaron a reportar caída de granizo en diversos sectores de la capital del país.
El Ideam advirtió que se presentaban lluvias sectorizadas hacia el centro, occidente y norte de la capital.
De igual manera, reportaron que se espera que las lluvias continúen durante un rato prolongado de la tarde de este miércoles.
🚨 Continua el ingreso de nubosidad desde el sur de la ciudad de Bogotá ☁️.— Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 14, 2026
⚠️ Actualmente se registran lluvias sectorizadas hacia el occidente,norte y centro de la ciudad de Bogotá.
🔜 Se prevé que evolucionen las condiciones nubosas y se presenten lluvias proximanente 🌧️. pic.twitter.com/QDMqcRHWKY
La lluvia se convirtió en otro factor de atención durante un día marcado por las movilizaciones y las afectaciones en la movilidad.
En la capital se están llevando a cabo marchas y concentraciones en varios puntos, entre ellos el Parque Nacional y el centro de la ciudad, con recorridos que pueden generar cambios en los desplazamientos. La jornada reúne a docentes, estudiantes, sindicatos y otros sectores sociales.
Una fuerte granizada se registra en el centro de Bogotá en medio de la jornada de marchas convocada por las centrales obreras. Los manifestantes comienzan a retirarse debido a la lluvia. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/gSoejqARHK— Revista Semana (@RevistaSemana) October 14, 2026
La nueva granizada llama la atención luego de las imágenes que dejó el fenómeno del pasado 5 de octubre, cuando varias calles del occidente y noroccidente quedaron cubiertas de blanco. En esa ocasión, usuarios compartieron videos de vías, andenes y zonas verdes cubiertos de hielo.
Las autoridades distritales han advertido que durante octubre y noviembre pueden presentarse lluvias intensas y granizadas en Bogotá. El llamado es a mantener despejados los sistemas de drenaje, revisar canales y cubiertas y reportar emergencias a la línea 123.