Fuerte granizada sorprende a Bogotá: usuarios reportan lluvias intensas en distintos sectores

Bogotá vivió un cambio en las condiciones del tiempo al mediodía de este miércoles 14 de octubre, mientras diferentes sectores sociales participaban en la jornada nacional de protestas.

🔴 Manifestaciones 14 de octubre EN VIVO: Fuerte lluvia y granizada en medio de marchas en Bogotá

Sobre la 1 de la tarde, distintos usuarios comenzaron a reportar caída de granizo en diversos sectores de la capital del país.

Granizada al mediodía del miércoles 14 de octubre en Bogotá Foto: Captura de pantalla cuenta de X El Espectador / SEMANA / Montaje SEMANA

El Ideam advirtió que se presentaban lluvias sectorizadas hacia el centro, occidente y norte de la capital.

De igual manera, reportaron que se espera que las lluvias continúen durante un rato prolongado de la tarde de este miércoles.

La lluvia se convirtió en otro factor de atención durante un día marcado por las movilizaciones y las afectaciones en la movilidad.

En la capital se están llevando a cabo marchas y concentraciones en varios puntos, entre ellos el Parque Nacional y el centro de la ciudad, con recorridos que pueden generar cambios en los desplazamientos. La jornada reúne a docentes, estudiantes, sindicatos y otros sectores sociales.

La nueva granizada llama la atención luego de las imágenes que dejó el fenómeno del pasado 5 de octubre, cuando varias calles del occidente y noroccidente quedaron cubiertas de blanco. En esa ocasión, usuarios compartieron videos de vías, andenes y zonas verdes cubiertos de hielo.

Las autoridades distritales han advertido que durante octubre y noviembre pueden presentarse lluvias intensas y granizadas en Bogotá. El llamado es a mantener despejados los sistemas de drenaje, revisar canales y cubiertas y reportar emergencias a la línea 123.