Bogotá ofrece para los próximos días una variada agenda cultural y recreativa, con actividades para todos los gustos y edades. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la programación incluye conciertos, espectáculos musicales, exposiciones, teatro y experiencias al aire libre. La oferta contempla tanto eventos gratuitos como actividades con boletería.

Planes gratis en Bogotá: 5 museos para conocer durante el fin de semana

Entre las propuestas más destacadas se encuentran las presentaciones de Salsa al Parque 2026, los conciertos de violín con músicos internacionales y el inicio del alumbrado navideño en el cerro de Monserrate, entre muchos otros planes.

1. Salsa al Parque 2026

El Parque Simón Bolívar será el escenario de la edición número 27 de Salsa al Parque, que se realizará el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Este año, el festival tendrá como eje el encuentro entre generaciones, destacando el legado de los artistas con amplia trayectoria y las nuevas propuestas que enriquecen este género musical.

Salsa al Parque es uno de los princiopales eventos en Bogotá para este fin de semana. Foto: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte/API.

La programación reunirá a 15 agrupaciones: cinco representantes de Bogotá, cinco nacionales y cinco internacionales, que llevarán diferentes sonidos y estilos al escenario. La entrada será gratuita.

2. Conciertos de violín

Los amantes de la música clásica también tendrán dos citas especiales en la capital. El sábado 28 de noviembre, a las 7:30 p. m., el violinista chino Ruifeng Lin, ganador del primer puesto del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá, compartirá escenario con el colombiano Iván Orlín, reconocido con el premio especial a la mejor interpretación de una obra de Carolina Noguera.

El domingo 29, a las 5:00 p. m., el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo recibirá a Ruifeng Lin junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección del sueco Joachim Gustafsson.

Conciertos de Violín en Bogotá. Foto: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte/API.

3. Premiación de la Maratón de Rock al Parque

El lunes 30 de noviembre, la Cinemateca de Bogotá será el punto de encuentro para la ceremonia de premiación de la Maratón Creativa del Festival Rock al Parque 30 Años, una iniciativa que busca reconocer el talento y la creatividad de quienes participaron en esta convocatoria cultural.

Durante la jornada se destacarán los trabajos realizados en las categorías de crónica, fotografía y video, en un espacio dedicado a celebrar las tres décadas de historia del festival y su aporte a la música y la convivencia en la ciudad. La entrada es gratuita.

Bogotá se ilumina en Navidad con más de 800 actividades culturales gratuitas: conozca dónde disfrutarlas

4. Alumbrado navideño en el cerro de Monserrate

La temporada navideña también comenzará en uno de los lugares más emblemáticos de Bogotá. Desde el 27 de noviembre y hasta el 11 de enero de 2027, el cerro de Monserrate tendrá un recorrido de luces inspirado en la riqueza natural de la cordillera de los Andes y en los paisajes más representativos de Suramérica.

Visitar el alumbrado de Monserrate, uno de los planes para hacer en Bogotá. Foto: Bogotá, mi ciudad, mi casa

El lanzamiento tendrá lugar el viernes 27 de noviembre, a partir de las 5:30 p. m., con la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el espectáculo ‘Navidad por los Andes’. Será una oportunidad para disfrutar de la iluminación navideña en un entorno que ofrece algunas de las panorámicas más reconocidas de la capital.

Turismo gastronómico: la apuesta de Bogotá por siete experiencias en las plazas de mercado

5. Mercados campesinos

El Centro Felicidad Chapinero será el escenario de una nueva jornada de los Mercados Campesinos Bogotanos este sábado 28 de noviembre de 2026. De 8:00 a. m. a 5:00 p. m., los visitantes podrán adquirir alimentos frescos y productos del campo directamente de sus cultivadores, sin intermediarios. La entrada será gratuita.