Viajar a otro país implica cumplir con varios controles antes de llegar al destino. Uno de ellos es el proceso de migración, un procedimiento que se realiza en los aeropuertos internacionales para verificar la identidad de los pasajeros, revisar sus documentos y comprobar que cumplen con los requisitos de ingreso o salida de un territorio.

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Aunque puede generar dudas entre quienes viajan por primera vez al exterior, el proceso suele ser sencillo si se conocen los pasos que deben seguirse.

¿Qué ocurre durante el control migratorio?

El procedimiento comienza cuando el pasajero llega al área de migración del aeropuerto. Allí debe dirigirse a los módulos habilitados para la atención de viajeros y presentar su pasaporte, además de otros documentos que puedan ser solicitados según el país de destino.

Tener los documentos a la mano puede facilitar el paso por los controles de migración. Foto: Getty Images

Un funcionario de migración revisa la información del documento, verifica la identidad de la persona y puede realizar algunas preguntas relacionadas con el viaje. Por ejemplo, es posible que consulte el motivo de la visita, el tiempo de permanencia, el lugar de alojamiento o la fecha prevista de regreso.

Estas preguntas hacen parte de los controles habituales y permiten comprobar que la información entregada por el viajero coincide con los datos de su viaje.

En algunos aeropuertos también existen sistemas automatizados, como puertas electrónicas que permiten realizar parte de la verificación mediante la lectura del pasaporte biométrico y el reconocimiento facial. Sin embargo, su disponibilidad depende de las condiciones y normas de cada país.

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¿Qué documentos debe tener a la mano?

Antes de llegar al módulo de migración, es recomendable tener preparados los documentos necesarios para evitar demoras. Entre ellos se encuentran:

pasaporte vigente

visa (cuando sea obligatoria)

los tiquetes de regreso o continuación del viaje (si corresponde).

También es conveniente contar con la reserva del alojamiento, información sobre el lugar de hospedaje y documentos que permitan demostrar el propósito de la visita. Algunos destinos pueden solicitar certificados de vacunación, autorizaciones para menores de edad u otros requisitos específicos.

El control migratorio es uno de los procedimientos que deben cumplir los pasajeros en los aeropuertos internacionales. Foto: Getty Images

¿Cuánto tiempo puede tardar el proceso?

El tiempo de espera depende del aeropuerto, la cantidad de pasajeros y la disponibilidad de funcionarios. En temporadas de vacaciones, puentes festivos o fechas de alta demanda, las filas pueden ser más largas.

Por esta razón, es importante llegar con suficiente anticipación al aeropuerto y seguir las indicaciones del personal.