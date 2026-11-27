Medellín se prepara para recibir una de las temporadas más esperadas del año. Este viernes 27 de noviembre comienza oficialmente la exhibición de los Alumbrados Navideños de Empresas Públicas de Medellín (EPM), una tradición que cada año reúne a habitantes y visitantes alrededor de las figuras luminosas que transforman distintos espacios de la ciudad.

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Para 2026, la propuesta tendrá un recorrido temático por diferentes culturas del mundo. A través de estructuras iluminadas de gran formato, carrozas y pabellones interactivos, sensoriales e inmersivos, la iniciativa busca ofrecer una experiencia que combine elementos visuales y actividades para compartir durante las festividades de fin de año.

La programación no estará concentrada únicamente en los escenarios principales. los alumbrados también llegarán a parques de las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín. Además, la celebración se extenderá a 14 municipios de Antioquia, con lo que la tradición navideña tendrá presencia en otros territorios del departamento.

¿Hasta cuándo estarán disponibles los alumbrados de Medellín?

Quienes tengan previsto visitar la capital antioqueña durante diciembre o comienzos de 2027 podrán incluir este recorrido entre sus actividades. Los Alumbrados Navideños estarán encendidos desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027, para un total de 46 días de exhibición.

Los escenarios podrán visitarse todos los días, entre las 6:00 de la tarde y las 12:00 de la noche. Este horario permitirá que tanto residentes como turistas organicen sus recorridos después de la jornada laboral o durante las noches de descanso.

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La propuesta de este año contempla diferentes espacios para caminar, observar las instalaciones y conocer las representaciones inspiradas en otras culturas. Las figuras de gran tamaño y los pabellones interactivos serán algunos de los elementos que harán parte de la experiencia.

Con esta programación, Medellín vuelve a incorporar los alumbrados a su agenda cultural y turística de fin de año. Durante más de seis semanas, la ciudad tendrá distintos puntos iluminados que podrán ser visitados por familias, grupos de amigos y viajeros interesados en conocer cómo se vive la Navidad en la capital antioqueña.