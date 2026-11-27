En Santander hay un destino que llama la atención de los viajeros interesados en la naturaleza y la fauna silvestre. Se trata de Cerrito, un municipio ubicado en la zona de montaña del departamento, donde es posible observar cóndores andinos en su hábitat natural, especialmente en el páramo del Almorzadero.

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Este territorio se ha convertido en un punto de interés para quienes buscan conocer los paisajes de los páramos colombianos y tener la oportunidad de avistar una de las aves más representativas de Sudamérica. En la zona se han registrado avistamientos de varios ejemplares, incluso grupos de cóndores que sobrevuelan las montañas.

Su paisaje se caracteriza por la vegetación propia de estos ecosistemas, las montañas y las bajas temperaturas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que observar cóndores no está 100% garantizado, pues su presencia depende de las condiciones climáticas y de los movimientos de estas aves.

Por esa razón, quienes visiten la zona deben hacerlo con paciencia y respetando las condiciones del entorno. Evitar acercarse a los animales, hacer ruido excesivo o utilizar drones son algunas de las recomendaciones para no alterar la fauna.

Además del páramo, Cerrito cuenta con otros atractivos naturales y culturales que pueden complementar el recorrido. Entre ellos se encuentra la Cascada del Salto, una caída de agua de más de 80 metros sobre el río Angostura, así como el mirador Piedra del Chulo, desde donde se pueden apreciar los paisajes montañosos de la región.

También sobresalen la Laguna Negra y la Laguna del Tutal, espacios que permiten acercarse a los escenarios naturales del municipio.

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Por otro lado, los visitantes pueden conocer la capilla de Jesús de Nazaret, mientras que en el corregimiento de Servita se encuentran las ruinas de un antiguo seminario colonial.

¿Cómo llegar desde Bogotá?

El recorrido desde Bogotá hasta Cerrito puede tomar entre seis y siete horas por carretera, dependiendo del tráfico y las condiciones de la vía. La ruta habitual pasa por Tunja y continúa hacia Málaga, Santander, desde donde se conecta con el municipio.

Debido a la distancia, se recomienda organizar el viaje con anticipación y llevar ropa abrigada, especialmente si el plan incluye visitar el páramo. La temperatura promedio de Cerrito es entre los 14 y los 16 grados centígrados, aunque en las zonas de mayor altitud puede sentirse mucho más frío.