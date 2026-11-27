El presidente Abelardo De La Espriella se refirió en la mañana de este 27 de noviembre a un atentado perpetrado en la madrugada del viernes: terroristas hirieron a varios uniformados con un artefacto explosivo en Los Patios, Norte de Santander.

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“Condeno el atentado perpetrado en Los Patios, Norte de Santander, donde narcoterroristas activaron un artefacto explosivo al paso de patrullas de nuestra Policía Nacional. Cuatro uniformados resultaron heridos y, por fortuna, todos se encuentran estables”, dijo De La Espriella.

De La Espriella aseguró que los cuatro policías heridos en el ataque con explosivos en Los Patios se encuentran estables. Foto: Imagen laoponion.com-API

Luego de ello, aseguró que ordenó un aumento en la ofensiva para identificar, perseguir y capturar a los responsables de esta acción criminal.

“Cada ataque contra Colombia tendrá una respuesta firme. Defenderemos a nuestros ciudadanos y respaldaremos sin descanso a nuestra Fuerza Pública”, precisó el mandatario de los colombianos.

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Por ahora, las autoridades no han establecido oficialmente qué grupo armado estaría detrás de la acción ni han entregado detalles concluyentes sobre la forma en que fue instalado el explosivo.

El ataque en Los Patios se suma a otros hechos violentos registrados en Norte de Santander, entre ellos el atentado con explosivos lanzados desde drones contra el comando de Policía en Cúcuta. Foto: Foto: Cortesía.

Este nuevo atentado se registra en medio de una serie de acciones violentas contra la Fuerza Pública en Norte de Santander. El pasado lunes, 23 de noviembre, el Comando de Policía ubicado en Cúcuta fue blanco de un ataque con explosivos lanzados desde drones, que dejó cuatro personas heridas y afectaciones en cerca de 60 viviendas del barrio Tasajero, según el balance publicado.

El lunes pasado también se registró un fuerte atentado que sacudió otra zona del país: un carro bomba explotó frente a la Gobernación del Meta. El hecho dejó más de 20 heridos y hasta el momento no ha dejado ningún muerto, pero sí extensos daños materiales para la ciudad de Villavicencio y el edificio de la Gobernación.