El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, realizó este jueves una dinámica cercana con sus seguidores en redes sociales, respondiendo de manera directa las preguntas más buscadas en Google sobre su biografía, su entorno familiar y su rol dentro del Ejecutivo.

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Vicepresidente José Manuel Restrepo hizo llamado a rodear al presidente De La Espriella: “Hoy más que nunca”

Durante la interacción digital, el alto funcionario confirmó su vínculo histórico con el general Francisco de Paula Santander, repasó su etapa como rector en cuatro instituciones de educación superior y explicó el alcance de la Misión Crecer, encomendada por el presidente Abelardo De La Espriella.

Antepasados históricos, trayectoria académica y faceta familiar

Al abrir el espacio de respuestas, una de las primeras inquietudes de los internautas estuvo relacionada con su árbol genealógico y la posibilidad de tener un antepasado célebre en la historia de Colombia, a lo que el vicepresidente contestó afirmativamente señalando al prócer de la Independencia, el general Francisco de Paula Santander.

Asimismo, ratificó uno de los datos más consultados sobre su hoja de vida profesional antes de asumir cargos públicos: haber ocupado la rectoría de cuatro reconocidas universidades del país.

¿Qué busca la gente en @Google sobre mí? A propósito de la celebración de los 15 años de Google en Colombia, me animé a responder algunas de las preguntas más buscadas… Desde quiénes son los miembros de mi familia hasta por qué estaba tocando una campana en Nueva York. Google es un aliado clave de la estrategia Talento ColombIA del Gobierno Nacional, que apoya la formación de jóvenes y premia el mérito. — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 26, 2026

“Totalmente cierto: de la Universidad del Rosario, el CESA, de la Universidad EIA en Antioquia y la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio en Bogotá”, precisó el funcionario.

En el plano personal y familiar, Restrepo presentó a su núcleo más cercano, conformado por su esposa Tatiana y sus tres hijos: Julián (el mayor), Alejandro (el de la mitad) y María (la menor).

Además, mostró su lado más descomplicado ante una de las curiosidades de los usuarios sobre si le gusta bailar: “A mí sí me gusta, pero dicen que no bailo bien”, bromeó antes de invitar a sus seguidores a dejar nuevas preguntas en la sección de comentarios.

Sus funciones en el Gobierno, la Misión Crecer y la campana en Nueva York

En materia de gestión pública, el vicepresidente explicó cuál es su tarea principal dentro de la actual administración, destacando el trabajo intenso orientado al impulso económico. “Trabajar, trabajar bastante, sí, y obviamente el presidente nos ha encomendado la Misión Crecer; hay que crecer como país”, afirmó.

Finalmente, aclaró el motivo por el cual recientemente apareció tocando una campana bursátil en Nueva York, señalando que dicho acto simbólico tuvo como propósito anunciar las nuevas decisiones de inversión proyectadas para los próximos cuatro años por parte de compañías muy representativas tanto de Colombia como del ámbito internacional.