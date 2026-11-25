La operación de rescate en el Éxito de Cartagena es una de las más exitosas en la historia del país. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó a la una y media de la mañana el rescate de todos los secuestrados en lo que él calificó como una “una operación impecable y exitosa”.

Presidente Abelardo De La Espriella entrega primeros detalles del rescate de rehenes en Éxito de Cartagena: “Operación impecable”

El vicepresidente José Manuel Restrepo le envió un mensaje al primer mandatario, tras este hecho.

“Apreciado presidente @ABDELAESPRIELLA, esta madrugada Colombia vio a un líder de verdad: en el terreno, al frente, sin dudar. Gracias a su firmeza y a nuestra valiente Fuerza Pública, todos los rehenes del Éxito de Cartagena están en casa. Qué orgullo hacer parte de esta Patria Milagro”.