La toma de rehenes que mantuvo en máxima alerta a Cartagena terminó durante la madrugada de este miércoles, 25 de noviembre. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó, desde el almacén Éxito del sector Contadora-La Castellana, que todos los ciudadanos que permanecían secuestrados fueron rescatados en medio de una operación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

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El mandatario entregó el balance hacia la 1:30 de la madrugada y calificó el procedimiento como una operación exitosa. Según explicó, después de llegar a Cartagena y revisar la situación con los altos mandos militares y policiales, autorizó la intervención de la Fuerza Pública para poner fin a la retención.

“Se logró el rescate de todos los secuestrados aquí, en El Éxito, en La Castellana. Esta operación fue absolutamente impecable. Tan pronto arribé a Cartagena y revisé con la cúpula militar y policial lo que estaba ocurriendo, autoricé ese operativo que, como digo, ha resultado absolutamente exitoso”, manifestó De la Espriella.

Uno de los datos centrales del balance entregado por el presidente fue la muerte de uno de los hombres señalados de participar en el secuestro. De acuerdo con su declaración, las autoridades les ofrecieron a los responsables la posibilidad de entregarse y liberar a las personas retenidas, pero rechazaron esa alternativa.

“Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, afirmó el mandatario.

Rescate Éxito Cartagena: se conocen las primeras imágenes de los rehenes liberados por los comandos especiales Foto: SEMANA

El presidente también envió un mensaje directo frente a lo ocurrido y aseguró que el Gobierno nacional responderá con firmeza ante quienes pretendan someter a la ciudadanía mediante acciones criminales. En su intervención, destacó la coordinación entre las instituciones y agradeció al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, por acompañar la atención de la emergencia desde el primer momento.

“Cuando el Estado se decide, nunca pierde. Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al Gobierno, a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este Gobierno y de nuestra Fuerza Pública”, expresó.

De la Espriella felicitó a los integrantes de la Policía y las Fuerzas Militares que participaron en el procedimiento y reiteró que su administración mantendrá el respaldo a los organismos de seguridad.

“Tengan la certeza de que este es un Gobierno que defiende a su ciudadanía, lo hace de frente con la ley por delante y amparados en la necesidad de defender a nuestra gente y de caerle a todos los bandidos con mano de hierro”, agregó.

Con la liberación de la totalidad de los rehenes terminó una emergencia que mantuvo durante varias horas en alerta a Cartagena y que provocó un amplio despliegue de las autoridades en inmediaciones del establecimiento comercial.