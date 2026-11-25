En medio de una quirúrgica operación, integrantes de las Fuerzas Especiales de Ejército y Policía lograron rescatar a los secuestrados tomados como rehenes por delincuentes en el Éxito de Contadora, en el sur de Cartagena, el martes 24 de noviembre.

La operación fue dirigida por el presidente Abelardo De La Espriella desde una sala de crisis en la Base Naval.

Información preliminar conocida por SEMANA da cuenta de que cuatro de los cinco asaltantes fueron reducidos, mientras que uno más habría resultado muerto. Las 19 personas que permanecían secuestradas fueron sacadas con vida. Minutos antes, la rehén número 20, con problemas de salud, fue liberada

Horas antes, el presidente, quien viajó desde Villavicencio, les había dado un ultimátum a los asaltantes, quienes tenían plazo hasta las 12:30 de la madrugada para entregarse, pero decidieron hacer caso omiso a la advertencia.

El operativo fue de película: comandos especiales ingresaron al lugar y con bombas aturdidoras desviaron la atención de los asaltantes. SEMANA también conoció que habría al menos un uniformado herido y que los secuestradores intentaron vestirse de civil para no ser capturados.

Las víctimas de este secuestro de casi 20 horas fueron recibidas por el propio presidente de la República, quien minutos antes de llegar a la Heroica, dijo que el secuestro en el Éxito de Contadora había sido obra de delincuentes que iban a robar un carro de valores.

En las afueras del centro comercial La Castellana en Cartagena se observa el movimiento de policías y fuerzas especiales que estarían por entrar al lugar a rescatar los rehenes. Foto: El País

“Les voy a contar qué está ocurriendo en Cartagena: un grupo de bandidos de delincuentes comunes quería asaltar un carro de valores que iba a recoger un dinero a ese centro comercial, del día anterior, y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos; los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata. No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas”, dijo entonces De La Espriella.

Antes de la llegada del primer mandatario a la Heroica, las fuerzas especiales de Ejército y Policía tomaron posiciones para reducir a los delincuentes. Había francotiradores, Esmad y un helicóptero sobrevolando.

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien también estuvo al tanto de los hechos minuto a minuto, dijo: “Estamos bajo las directrices de todas las agencias de seguridad del Estado, Policía, Armada y nuestras Fuerzas Militares, que están al frente de la situación desde el primer momento del reporte. Se han implementado todos los protocolos que se estipulan para este tipo de escenarios que permiten salvaguardar la vida de las personas”.

El burgomaestre cartagenero, además, brindó su apoyo a la fuerza pública en un grave hecho de seguridad como el que pocos recuerdan en esa ciudad.

“El apoyo de nuestra Fuerza Pública, en coordinación directa con el presidente Abelardo De La Espriella, es irrestricto y tenemos absoluta y plena confianza en las acciones que se realizan al interior del lugar para preservar la vida de la gente”, expresó.

Hacia las 7:00 p. m., la Policía confirmó que diez personas fueron liberadas en el transcurso del día.

“Las diez personas que han sido liberadas en medio del secuestro que se registra en un almacén de cadena de la ciudad fueron atendidas oportunamente por la Policía Nacional. Todas nuestras capacidades humanas, tecnológicas y especializadas están desplegadas, bajo una coordinación interinstitucional, para proteger a los ciudadanos que aún permanecen en el establecimiento comercial y lograr su liberación en condiciones seguras”, dijo la Fuerza Pública.

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“Exhortamos a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales y fuentes confiables, así como a evitar la difusión de información no verificada que pueda generar pánico o zozobra. La responsabilidad en el manejo de la información es fundamental en estos momentos”, añadió.