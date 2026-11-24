En medio de la tensión por el avance de un operativo de rescate para liberar a los secuestrados del Éxito de Contadora, en Cartagena, habló el hijo de una trabajadora del lugar.

Toma de rehenes en Éxito de Cartagena: dos negociadores estarían cara a cara con los ladrones

Aunque no reveló su nombre, contó el drama que está viviendo desde horas de la mañana, cuando un comando armado irrumpió en el lugar para resguardarse, según el presidente Abelardo De La Espriella, tras el fallido hurto a un carro de valores.

Según relató el hombre, su mamá es Luz Marina Castillo, de 53 años, quien lleva 17 años trabajando como tesorera en ese lugar.

Esquema de seguridad del presidente, Abelardo De La Espriella, llegó a inmediaciones del Éxito de Contadora, en Cartagena. Foto: Suministrado a Semana

“¿Por qué no dejan que los medios lleguen para que el mundo entero se dé cuenta de lo que está pasando? Adentro yo tengo un familiar que fue la que me trajo a este mundo, la que me dio la vida, que es mi madre, y por mi madre doy mi vida”, dijo el hombre ante los medios de comunicación.

“Ella es trabajadora de allá adentro, no me han dicho porque no sé más nada, ella me dijo: hijo, voy a trabajar y salgo a las 10″, contó.

En esa zona, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado, el cual es liderado por Jorge Eduardo Mora, el Ministro de Defensa.

Además, llegaron al lugar el presidente Abelardo De La Espriella, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y la cúpula militar.

Se conoce la primera fotografía de los rehenes dentro del Éxito de Cartagena tras horas de secuestro

Ante la presión de las autoridades, que tienen a dos negociadores dialogando cara a cara con los delincuentes, en la zona reina la zozobra.

Esta situación llevó al hombre a pedir que se busque una salida negociada y a cuestionar que los francotiradores apunten hacia el almacén, donde se cree que permanecen 20 personas secuestradas junto a los delincuentes. Algunos de estos últimos están armados con fusiles y visten uniformes tácticos y cascos.

El drama desde adentro: divulgan la primera imagen del grupo de personas que sigue retenido en el Éxito de Cartagena. Foto: Rafael Poveda

Minutos después de la entrevista concedida por el papá de Luz Marina, un helicóptero sobrevoló el Éxito y, a través de altavoces, se enviaron varios mensajes a los secuestradores. Entre ellos, uno del propio presidente, quien les pidió que se sometieran, liberaran a los secuestrados y aceptaran las garantías que les ofrecía.

Horas antes, el mandatario había contado al país cómo se llegó a esta situación y descartó que se tratara de una acción terrorista.

Abelardo De La Espriella, junto al alcalde Dumek Turbay, en la sala de crisis en la Base naval de Cartagena. Foto: Redes sociales

“Les voy a contar qué está ocurriendo en Cartagena: un grupo de bandidos de delincuentes comunes quería asaltar un carro de valores que iba a recoger un dinero a ese centro comercial, del día anterior, y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos; los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata. No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas”, dijo De La Espriella.