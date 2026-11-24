Este 24 de noviembre, el país vive una situación de tensión: un grupo de hombres armados ingresó a una sede de los almacenes Éxito en Cartagena y mantiene secuestradas a un gran número de personas.

En medio de este hecho apareció una carta, que parece ser una comunicación de los secuestradores, en la que hacen varias solicitudes para poder dejar libres a los rehenes.

Se conoce impactante video que grabó policía del momento exacto en el que liberan a una de las secuestradas en Éxito de Cartagena

SEMANA conoció la versión de las autoridades, quienes aseguran que esa carta apareció en el lugar de los hechos y que en este momento se encuentran en verificaciones para constatar que realmente sea una comunicación de los secuestradores o determinar si es un señuelo.

Hombres armados ingresaron a un almacén Éxito, en el sector de Contadora, en Cartagena, y retienen a varias personas como rehenes. Foto: Suministrado a SEMANA.

El texto asegura: “Tenemos aproximadamente cerca de 170 personas adentro” e indica que, para que nadie salga herido, les deben cumplir unos requerimientos.

Grupo Éxito se pronunció luego de que hombres armados entraran a almacén de Cartagena y tomaran rehenes

“Necesitamos lo siguiente: 7.000 millones de pesos. Estos se los pedirán a los dueños de Almacenes Éxito; los traerán de la siguiente manera. 5.000 millones en billetes de 100.000, en paquetes de 10 millones, y 2.000 millones en billetes de 50.000, en paquetes de 5 millones. Cuando tengan el dinero, lo traerán en bolsas de basura negras, se entregará por la puerta principal; sobra decir que contaremos todo el dinero, deben traerlo antes de 2 p. m.”, dice la carta.

Las autoridades atienden el secuestro registrado este 24 de noviembre en una sede de almacenes Éxito, en Cartagena. Foto: Tomada de redes sociales

La carta también tiene una nota en la que supuestamente piden que las noticias no sepan la cantidad de dinero que se exige. “Dirán que no hemos dado información y que están negociando la salida”, expresa.

Entre los supuestos pedidos, también dicen que necesitan dos camionetas blindadas en el carril de Transcaribe, en dirección a Barranquilla; saldrán con cuatro personas y el dinero. Asegura la carta que saldrán en la noche cuando el tráfico sea menor.

“Tenemos explosivos en todas las puertas y personas sentadas en cada entrada, tenemos cámaras vigilando 24/7 desde afuera”, dice el texto.

El secuestro en el almacén Éxito de Cartagena mantiene en alerta a las autoridades, que adelantan las acciones para atender la situación y proteger a los rehenes. Foto: Suministrado a SEMANA.