Son las 6:00 de la mañana. Suena la alarma y, antes de levantarte, ya hay una lista de pendientes dando vueltas en tu cabeza. Hay que preparar a los hijos, revisar los mensajes del equipo, confirmar una reunión, resolver un asunto de la empresa, responder ese correo que quedó pendiente y, de paso, recordar que también hay que sacar tiempo para hacer ejercicio, comer bien y estar presente para la familia. Empieza el día y tú ya sientes que vas tarde.

Eres una mujer capaz, de esas que resuelven, lideran, emprenden y encuentran la manera de hacer que las cosas sucedan. Has trabajado mucho para llegar donde estás y tienes motivos para sentirte orgullosa. Sin embargo, hay días en los que, en medio de tantas cosas que funcionan, aparece una pregunta difícil de explicar: ¿será que esta es la vida que realmente quiero estar viviendo?

No es falta de gratitud. Tampoco necesariamente es agotamiento o falta de motivación. Es esa sensación de que algo necesita cambiar, aunque todavía no sepamos exactamente qué.

Creo que muchas mujeres hemos estado ahí. Y lo curioso es que pocas veces nos damos permiso de hablarlo. Nos acostumbramos a medir nuestros días por lo que logramos, las reuniones que cumplimos, las ventas que conseguimos o los problemas que resolvimos. Nos volvemos expertas en avanzar, pero no siempre encontramos el tiempo para preguntarnos si seguimos disfrutando el camino.

El lado incómodo del liderazgo con propósito

Las cifras deberían hacernos reflexionar. El estudio Women @ Work 2025 de Deloitte, realizado con 7.500 mujeres en 15 países, encontró que apenas el 51 % considera que su salud mental es buena o muy buena. Además, el 36 % afirma tener mayores niveles de estrés que el año anterior. Gallup, en su informe State of the Global Workplace 2026, encontró que el 43 % de las mujeres trabajadoras experimentó mucho estrés durante buena parte del día anterior. No estamos hablando de un asunto menor ni de una percepción aislada.

En mi experiencia acompañando a mujeres empresarias y líderes desde Mompreneurs Colombia y Latam, he encontrado que detrás de muchos proyectos exitosos también hay mujeres intentando encontrar una manera más armónica de vivir. Mujeres que aman lo que hacen, que tienen grandes sueños y que quieren seguir creciendo, pero que también quieren disfrutar a sus hijos, cuidar sus relaciones, tener tiempo para ellas y sentirse tranquilas con las decisiones que toman.

Y aquí hay algo que considero fundamental: hacer una pausa no significa renunciar a nuestros sueños. Significa asegurarnos de que nuestros sueños todavía nos hacen felices.

A veces la pausa será una tarde sin reuniones; otras, unas vacaciones de verdad, una conversación pendiente, aprender a delegar o reorganizar nuestras prioridades. Y en ocasiones será algo mucho más grande: cambiar de rumbo, transformar un negocio, aceptar que una etapa terminó o atrevernos a comenzar otra.

No tenemos que esperar a que todo se vuelva insostenible para hacerlo. Tampoco debemos sentir culpa por cuestionar una vida que, desde afuera, parece perfecta. Podemos agradecer profundamente lo que hemos construido y reconocer, al mismo tiempo, que queremos algo diferente.

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se pierden 12.000 millones de jornadas laborales por depresión y ansiedad, con un costo de un billón de dólares en productividad. Una cifra que nos recuerda que el bienestar no es un lujo ni un asunto que podamos dejar para después. Es parte esencial de nuestra vida y también de nuestra capacidad de aportar al mundo.

Quizás necesitamos cambiar la pregunta. En lugar de preguntarnos cuánto más podemos hacer, deberíamos preguntarnos qué necesitamos para vivir mejor (¡vida solo hay una!). En lugar de celebrar únicamente lo que conseguimos, aprender a disfrutar quiénes somos mientras lo conseguimos.

Porque no se trata de escoger entre ser mujeres exitosas, buenas profesionales, empresarias, madres, esposas o mujeres realizadas. Se trata de construir una vida en la que todas esas dimensiones puedan encontrar su lugar, sin que nosotras tengamos que desaparecer en el intento.

La próxima vez que sientas que algo no está encajando, no te apresures a ignorarlo. Date permiso de parar, respirar y escucharte. Tal vez no necesites tener todas las respuestas hoy. Tal vez solo necesites un momento para volver a encontrarte.

Porque el éxito no debería medirse solamente por la vida que los demás admiran, sino también por la vida que nosotras disfrutamos cuando nadie nos está mirando. Y qué bonito sería que, además de llegar lejos, pudiéramos sentirnos felices de estar exactamente donde estamos. Si puedo ayudarte en algo, desde mi experiencia y las preguntas que yo misma me he hecho, aquí estaré para ti: mpaulacardenas@gmail.com.

María Paula Cárdenas Bustos, directora General de Mompreneurs Colombia y Latam