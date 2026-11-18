Después de hablar tanto de los impuestos al vino, que hoy nos tienen con el agua al cuello, quise cambiar de tema y contar una historia real de este mundo. Una historia de poder, política y deslealtad que comenzó hace más de seis siglos y que, de una manera distinta, todavía resuena en nuestros días.

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Les voy a contar cómo una decisión de un duque cambió el destino de dos cepas y ayudó a construir la identidad de dos regiones: Pinot Noir en Borgoña y Gamay en Beaujolais. Porque el vino también tiene historias de disputas, favoritismos y decisiones que sobreviven a quienes las tomaron.

En la historia del vino también hay destierros, rivalidades y decisiones tomadas desde el poder. Una de las más famosas ocurrió en 1395, cuando Philippe le Hardi, duque de Borgoña, no rey, aunque el episodio tenga aire de cuento medieval, decidió que una uva llamada Gamay no merecía seguir creciendo en sus tierras.

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El Gamay tenía una virtud que, para el duque, era precisamente su defecto: producía mucho, era generosa, resistente y daba cosechas abundantes; pero Philippe quería que los vinos de Borgoña fueran algo más que abundantes, quería proteger su prestigio. La orden fue arrancar Gamay de los viñedos del ducado y favorecer al Pinot Noir, una cepa más delicada, de rendimientos menores, más costosa y mucho más exigente en el viñedo.

El juicio del duque quedó para la historia, llamó alGamay una planta “muy mala y desleal”. Es una frase extraordinaria para una uva: casi parece la acusación contra un traidor de palacio. ¿Qué había hecho para merecer semejante condena? Producir demasiado y a los ojos del poder, amenazar la reputación del vino borgoñón.

El Pinot Noir, en cambio, tenía todo lo que Borgoña quería contar de sí misma: elegancia, sutileza y una relación casi íntima con el lugar donde crece, no es una uva fácil; su piel es fina, sus racimos son sensibles y exige cuidado tanto en el viñedo como en la bodega, pero, cuando encuentra las condiciones adecuadas, puede dar vinos que parecen hablar en voz baja y aún así, quedarse en la memoria: fruta roja, flores, especias y con los años, notas de tierra, bosque y trufa.

En Borgoña, esa delicadeza se convirtió en una forma de expresión, el Pinot Noir puede cambiar de una parcela a otra, de una colina a la siguiente, por eso allí el nombre de la uva no lo cuenta todo: importan el pueblo, la viña, el suelo, la exposición al sol y la mano de quien la cultiva. Con el paso de los siglos, el Pinot Noir se volvió el gran protagonista de los tintos borgoñones. Algunos de esos vinos, producidos en cantidades pequeñas y buscados por coleccionistas de todo el mundo, están entre los más codiciados y costosos del mundo.

¿Y qué fue del Gamay? No desapareció, la orden del duque se aplicaba a sus dominios y no arrancó cada planta de Gamay de Francia. Más al sur, en una zona vitivinícola entre Mâcon y Lyon, la uva encontró su lugar: Beaujolais.

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Beaujolais no es una cepa ni un único estilo de vino; es una región vitivinícola francesa con doce denominaciones de origen. El Gamay es su hilo conductor y domina sus tintos, desde vinos jóvenes y jugosos hasta botellas con más estructura y capacidad de guarda. Entre sus diez crus están nombres como Morgon, Fleurie y Moulin-à-Vent, para muchos consumidores, sin embargo, Beaujolais sigue significando una sola cosa: el Beaujolais Nouveau, el vino joven que se celebra cada noviembre, es una parte divertida de la historia, pero no toda la historia.

Durante años, el Gamay cargó con la reputación de ser la uva sencilla, la del vino fácil y de fiesta, mientras el Pinot Noir ocupaba el salón principal de la aristocracia vinícola. Pero las cosas están cambiando, productores y amantes del vino están descubriendo que el Gamay también puede expresar suelos, pueblos y cosechas con profundidad; la uva que un duque llamó desleal tiene hoy una región entera que la reconoce como propia.

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La antigua rivalidad sigue viva en cada copa: Borgoña y Pinot Noir, Beaujolais y Gamay, una fue protegida por decreto y terminó asociada con el lujo; la otra fue expulsada de los viñedos del duque y construyó su identidad más al sur. Quizá Philippe le Hardi creyó que podía decidir cuál uva merecía el futuro, pero el vino tiene una memoria larga: seis siglos después, el Gamay sigue ahí, brindando desde Beaujolais.

A veces pensamos que una cepa es solo una uva y una región, apenas un lugar en la etiqueta, pero detrás de cada copa hay historias de poder, decisiones políticas, prejuicios y reinvenciones. El Gamay fue llamado “desleal” y perdió su lugar en los viñedos del duque; con el tiempo encontró en Beaujolais una tierra propia, el Pinot Noir, favorecida por aquella decisión, llegó a representar la elegancia de Borgoña.

Seis siglos después, ambas siguen contando esa historia a su manera, quizá por eso vale la pena mirar el vino con curiosidad: hasta la copa más sencilla puede guardar un cuento que empezó mucho antes de que llegara a nuestra mesa. ¡Salud!

Fadia Badrán, fundadora y gerente general de Grupo Madero