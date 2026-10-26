Fadia Badrán: la empresaria que influye en la cultura del vino con un modelo de nicho y sello de autor

La vocación de hospitalidad y abundancia la lleva en las venas. Hija de padre árabe y madre opita, creció entre el aroma del kibbeh, las conversaciones profundas y el orgullo por sus raíces árabes que hoy plasma en Grupo Madero –compañía en transición hacia Badrán Market–, una importadora boutique de vinos.

Hacer del vino un placer cotidiano: el propósito de Grupo Madero

Aunque estudió Diseño Industrial y tuvo su propia carpintería, la vida la llevó al sector como vendedora de vino en la zona G de Bogotá. Hace 16 años creó su propia marca, venciendo tropiezos financieros y la rigidez de un sector tradicionalmente masculino. Esas circunstancias la impulsaron a convertirse en importadora directa, con 15.000 cajas al año de bodegas como Zaccagnini, Pérez Cruz y Durigutti.

¿Quién dijo que el vino dulce es barato? ¡Dulce y a mucha honra!

En un gremio cerrado, se ganó el respeto de los chefs a punta de autenticidad. Su estrategia también le apunta a crear marcas con propósito y experiencias exclusivas de nicho. Bajo esta premisa nacieron experiencias como Vagabundo Wines, una etiqueta creada a raíz de la muerte de su perro, que destina sus utilidades al rescate y la esterilización de animales; Vermut Badrán, un aperitivo de autor elaborado en Mallorca (España) que lleva su apellido como tributo familiar; Divino Wine Bar, en Getsemaní, el único bar especializado en vinos de Cartagena, y The Sip Society, un club de suscripción mensual que entrega a sus miembros tres botellas exclusivas curadas por ella. “Cada bodega tiene una historia y un vínculo personal. Son vinos especializados para gente especial”.