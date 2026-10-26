Empresaria de alto impacto

Fadia Badrán: la empresaria que influye en la cultura del vino con un modelo de nicho y sello de autor

La fundadora y CEO de Grupo Madero ha desafiado por 20 años las barreras de un gremio masculino para consolidar una marca que hoy importa 15.000 cajas anuales de bodegas de culto de Italia, Chile y Argentina, y una propuesta que integra experiencias exclusivas con impacto social alrededor del placer del vino.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de octubre de 2026 a las 12:56 p. m.
Fadia Badrán es la fundadora y CEO del Grupo Madero
Fadia Badrán es la fundadora y CEO del Grupo Madero Foto: Milo Espitia

La vocación de hospitalidad y abundancia la lleva en las venas. Hija de padre árabe y madre opita, creció entre el aroma del kibbeh, las conversaciones profundas y el orgullo por sus raíces árabes que hoy plasma en Grupo Madero –compañía en transición hacia Badrán Market–, una importadora boutique de vinos.

Hacer del vino un placer cotidiano: el propósito de Grupo Madero

Aunque estudió Diseño Industrial y tuvo su propia carpintería, la vida la llevó al sector como vendedora de vino en la zona G de Bogotá. Hace 16 años creó su propia marca, venciendo tropiezos financieros y la rigidez de un sector tradicionalmente masculino. Esas circunstancias la impulsaron a convertirse en importadora directa, con 15.000 cajas al año de bodegas como Zaccagnini, Pérez Cruz y Durigutti.

¿Quién dijo que el vino dulce es barato? ¡Dulce y a mucha honra!

En un gremio cerrado, se ganó el respeto de los chefs a punta de autenticidad. Su estrategia también le apunta a crear marcas con propósito y experiencias exclusivas de nicho. Bajo esta premisa nacieron experiencias como Vagabundo Wines, una etiqueta creada a raíz de la muerte de su perro, que destina sus utilidades al rescate y la esterilización de animales; Vermut Badrán, un aperitivo de autor elaborado en Mallorca (España) que lleva su apellido como tributo familiar; Divino Wine Bar, en Getsemaní, el único bar especializado en vinos de Cartagena, y The Sip Society, un club de suscripción mensual que entrega a sus miembros tres botellas exclusivas curadas por ella. “Cada bodega tiene una historia y un vínculo personal. Son vinos especializados para gente especial”.