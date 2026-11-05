Vagabundo Wines, una marca que brinda apoyo a perros y gatos sin hogar

La historia de Vagabundo Wines comenzó con una pérdida personal. Jack Daniel, la mascota perruna que acompañó durante años a Fadia Badrán, murió y le dejó un vacío. Siendo animalista, Badrán apoyaba fundaciones que rescataban animales de la calle, de manera esporádica. Pero tras este suceso, quiso tomar una acción más metódica y constante. “No quería volver a tener perro, pero desligarme del sentimiento por ellos era muy difícil. Entonces pensé en crear un proyecto que pudiera ayudar y que tuviera que ver con mi trabajo”, recuerda.
Así nació esta marca colombiana de vinos elaborados en Chile, que encontró en el oficio de Badrán, fundadora y gerente general de la importadora de vinos Grupo Madero, una forma de apoyar una causa que la ha acompañado toda la vida: “Es lo que sé hacer, es lo que sé vender, pero dedicado a ellos a través de Vagabundo Wines», explica.
Las ganancias de Vagabundo se destinan a esterilizar, alimentar y cuidar animales, además de financiar hogares de paso y procesos de recuperación. Sus etiquetas también cuentan parte de esa historia: llevan las imágenes de perros y gatos rescatados por la iniciativa. La única que permanece sin cambios es la de Jack Daniel, en homenaje al perro que inspiró el proyecto.
En sus seis años de funcionamiento, Vagabundo ha contribuido a esterilizar más de mil animales entre Bogotá y Cartagena, y ha permitido recuperar entre 50 y 60 perros y gatos. En la Costa Caribe se concentra buena parte de su trabajo, debido a las situaciones de maltrato animal que, según Badrán, son más evidentes en esa región.
Uno de esos rescates fue Vermut, un pitbull que llegó a la oficina del Grupo Madero. Aunque inicialmente buscaban darlo en adopción, le diagnosticaron cáncer y terminó convirtiéndose en el guardián de la empresa. Allí permaneció dos años, rodeado de cuidados y afecto. “Saber que le pudimos dar casi dos años de buena vida, de comida y de amor, eso paga cualquier sacrificio”, cuenta Badrán.
Ahora, la marca busca llegar a otros países. Ya adelanta gestiones para llevar sus vinos a República Dominicana y recibe solicitudes desde México y Chile. Mientras avanza esa expansión, Vagabundo continúa disponible en restaurantes, licoreras, tiendas especializadas, grandes superficies y a través de la página badranmarket.co.
Para Badrán, el proyecto tiene un significado que va más allá de las ventas: “Vagabundo es el proyecto que a mí me da vida, me emociona y me genera todo tipo de sentimientos”.