Vagabundo Wines, una marca que brinda apoyo a perros y gatos sin hogar

La historia de Vagabundo Wines comenzó con una pérdida personal. Jack Daniel, la mascota perruna que acompañó durante años a Fadia Badrán, murió y le dejó un vacío. Siendo animalista, Badrán apoyaba fundaciones que rescataban animales de la calle, de manera esporádica. Pero tras este suceso, quiso tomar una acción más metódica y constante. “No quería volver a tener perro, pero desligarme del sentimiento por ellos era muy difícil. Entonces pensé en crear un proyecto que pudiera ayudar y que tuviera que ver con mi trabajo”, recuerda.

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Así nació esta marca colombiana de vinos elaborados en Chile, que encontró en el oficio de Badrán, fundadora y gerente general de la importadora de vinos Grupo Madero, una forma de apoyar una causa que la ha acompañado toda la vida: “Es lo que sé hacer, es lo que sé vender, pero dedicado a ellos a través de Vagabundo Wines», explica.

Las ganancias de Vagabundo se destinan a esterilizar, alimentar y cuidar animales, además de financiar hogares de paso y procesos de recuperación. Sus etiquetas también cuentan parte de esa historia: llevan las imágenes de perros y gatos rescatados por la iniciativa. La única que permanece sin cambios es la de Jack Daniel, en homenaje al perro que inspiró el proyecto.

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En sus seis años de funcionamiento, Vagabundo ha contribuido a esterilizar más de mil animales entre Bogotá y Cartagena, y ha permitido recuperar entre 50 y 60 perros y gatos. En la Costa Caribe se concentra buena parte de su trabajo, debido a las situaciones de maltrato animal que, según Badrán, son más evidentes en esa región.

Uno de esos rescates fue Vermut, un pitbull que llegó a la oficina del Grupo Madero. Aunque inicialmente buscaban darlo en adopción, le diagnosticaron cáncer y terminó convirtiéndose en el guardián de la empresa. Allí permaneció dos años, rodeado de cuidados y afecto. “Saber que le pudimos dar casi dos años de buena vida, de comida y de amor, eso paga cualquier sacrificio”, cuenta Badrán.

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Ahora, la marca busca llegar a otros países. Ya adelanta gestiones para llevar sus vinos a República Dominicana y recibe solicitudes desde México y Chile. Mientras avanza esa expansión, Vagabundo continúa disponible en restaurantes, licoreras, tiendas especializadas, grandes superficies y a través de la página badranmarket.co.

Para Badrán, el proyecto tiene un significado que va más allá de las ventas: “Vagabundo es el proyecto que a mí me da vida, me emociona y me genera todo tipo de sentimientos”.