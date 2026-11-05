Poncho Zuleta anunció difícil decisión tras grave accidente de su hijo, Kbeto Zuleta: “Nos duele profundamente”

Poncho Zuleta, famoso cantante vallenato, sorprendió a miles de sus fieles seguidores con un inesperado comunicado que publicó a través de redes sociales. El artista reveló que tomó una difícil decisión, la cual venía ligada a lo ocurrido con su hijo, Kbeto Zuleta.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, el famoso publicó el texto, donde apuntó que había analizado su estado actual, inclinándose por una pausa artística tras varias décadas.

“Mi familia y yo les agradecemos de corazón tantas muestras de cariño y solidaridad recibidas después del accidente del bus en el que viajaba mi hijo, Carlos Alberto Zuleta García, “Kbeto Zuleta”, desde Sincelejo hacia Valledupar, en la madrugada del 26 de octubre de 2026, en el puente sobre el río Ariguaní. Gracias a quienes han elevado una oración por él y por todos los afectados. En medio de este dolor, sentirlos cerca nos ha dado fortaleza para seguir adelante", reseñó.

Tras hablar sobre la muerte de los dos integrantes de la agrupación de su hijo, el juglar aseguró que los acompañaba en medio del dolor que los golpeaba en este instante.

En dicho espacio, Poncho Zuleta afirmó que se daría este descanso de los escenarios y shows, precisamente para estar con Kbeto Zuleta y su familia, llevando todo el impacto que dejó el accidente.

“Quienes me conocen saben el respeto que siempre he tenido por mi público y por cada compromiso adquirido. Sin embargo, hoy, como padre, necesito estar al lado de mi hijo y acompañar a mi familia en las decisiones importantes que requiere su recuperación. Por esta razón, he tomado la difícil decisión de hacer una pausa en mis presentaciones musicales, eventos públicos, encuentros sociales y actividades protocolarias. Los compromisos previamente adquiridos se reprogramarán en coordinación con los empresarios y organizadores. Las nuevas fechas se comunicarán oportunamente”, escribió.

“He dedicado mi vida a cantarles y a llevarles alegría. Esta pausa no ha sido una decisión fácil, pero necesito acompañar a los míos y recuperar la fortaleza necesaria para regresar con la entrega que ustedes merecen. Una vez se consolide el camino de recuperación de mi amado hijo y las indicaciones médicas me permitan retomar mis actividades, volveré a los escenarios, Dios mediante, para cumplirles y agradecerles con mi canto tanta comprensión. Gracias por su prudencia y por respetar este momento de nuestra familia”, agregó.