“La estoy pasando mal”: La Segura mostró, sin filtros, la afectación que sufre en su columna

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, ha mantenido informados a sus seguidores sobre la evolución de su estado de salud y los difíciles momentos que ha tenido que atravesar en los últimos días.

De acuerdo con sus publicaciones, los malestares que la aquejan actualmente y por los que tuvo que recibir atención médica, se deben a los fuertes e intensos dolores que ha venido experimentando en su columna.

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En su último reporte, luego de haber salido de la clínica donde estaba hospitalizada, La Segura confesó que aún pasa días difíciles en casa, aunque intenta mantener una actitud positiva y transmitir esa energía a sus seguidores.

Según explicó, las molestias continúan en su columna mientras hace efecto el reciente “bloqueo” que le realizaron los especialistas, haciendo referencia a un procedimiento médico destinado a interrumpir las señales de dolor justamente en la espalda baja.

Mientras tanto, la creadora de contenido aseguró que intenta mantener sus actividades cotidianas, incluso aquellas relacionadas con el cuidado de su hijo, como bañarlo. No obstante, explicó que algunas de estas tareas requieren adoptar determinadas posturas que terminan incrementando un poco el dolor.

Aun así, reconoció que debe tomarse el proceso de recuperación con calma y tener paciencia, pues antes de retomar sus actividades olvidó revisar las recomendaciones médicas, en las que se indicaba que, durante los tres días posteriores a la intervención, debía evitar ciertos movimientos y esfuerzos, entre ellos subir y bajar escaleras, una restricción que terminó pasando por alto.

Publicaciones de La Segura en Instagram Foto: Instagram @la_segura

“A mí el hecho de quedarme quieta es como si el mundo se me cayera encima, me genera ansiedad, me atraso más de lo que ya estoy, tengo muchos compromisos... Esto es algo que se le sale a uno de las manos, pero lo más importante es mi salud, yo voy a cuidarme”, comentó.

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En otra de sus publicaciones, y fiel a su característico sentido del humor, La Segura admitió que no encuentra una posición cómoda que le permita aliviar o disminuir los dolores que está experimentando: “Te lo juro que la estoy pasando mal, solo que soy experta en verme como si no pasara nada”, anotó.

Además, decidió compartir con sus seguidores imágenes en las que mostró, sin filtros, la afectación que sufre en su columna con total naturalidad, dejando en evidencia la inflamación que padece y las cicatrices que han quedado en su cuerpo.