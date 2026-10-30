Auxiliar de la agrupación de Kbeto Zuleta compartió doloroso testimonio tras el trágico accidente: “Cayó en un matorral”

Con el paso de los días, tras el trágico accidente que sufrió la agrupación vallenata de Kbeto Zuleta en la madrugada del lunes 26 de octubre, se conocen nuevos testimonios de los sobrevivientes de esta tragedia que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y mantiene bajo atención médica al hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta.

Uno de los relatos más recientes fue compartido por Diego Armando Brito, auxiliar del grupo vallenato, quien habló sobre lo ocurrido en una entrevista concedida a Olímpica Stereo Valledupar.

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Durante su conversación en este espacio radial, el hombre recordó algunos detalles del accidente y reveló una situación que, minutos antes de la tragedia, le habría generado una particular sensación de inquietud.

Según su relato, el siniestro vial se presentó aproximadamente 45 minutos después de que el bus en el que se movilizaban pasara por el municipio de Plato, en el Magdalena, luego de una presentación que habían realizado en Sincelejo.

No obstante, poco antes de caer desde un puente al río Ariguaní, entre Magdalena y Cesar, Diego Armando señaló que notó un cambio al volante que le llamó la atención. “Nosotros salimos desde Sincelejo a las 12:00 de la noche. El trayecto estuvo bien. El conductor, que es el propietario, le dio el bus al auxiliar en El Plato, Magdalena”, contó.

Aunque para ninguno era una novedad que el titular del vehículo viajara siempre con auxiliares, Brito manifestó que sintió algo diferente con el hombre que quedó a cargo del recorrido. “Él siempre llevaba dos (auxiliares). Y a mí se me hizo raro… No me sentía confiado porque cuando salimos de Valledupar, yo no le vi el perrenque cuando arrancó. Era la primera vez que viajaba con nosotros (el auxiliar del bus)”, precisó.

Después de dejar en El Carmen de Bolívar a Esteban Bolaños, el mánager de la agrupación, y a otros tres integrantes, el auxiliar recordó que se durmió y, minutos más tarde, su sueño se vio interrumpido por el impacto del vehículo.

“Yo me dormí en El Carmen de Bolívar y desperté en El Plato. Kbeto estaba acostumbrado a viajar en la parte del medio acostado en una colchoneta”, detalló.

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Según su relato, el bus se desplazaba aproximadamente a 120 km/h. “Terminó ladeado en las barandas y, por los nervios, el auxiliar siguió acelerando y llegó a la punta del puente y cogió hacia el río. Uno de los impactos fue donde iba Kbeto, que iba dormido”, agregó.

Aunque todo sucedió en cuestión de minutos, Diego Armando aseguró que alcanzó a ver cómo Kbeto salió expulsado por una ventana del bus. Fue en ese momento cuando una lata le cortó la pierna. “Él cayó en un matorral. Solo él (Zuleta)”, dijo.

Luego, tras caer al río, señaló que pudo reaccionar pronto y, en medio del susto, empezó a buscar desesperadamente a sus compañeros. Logró auxiliar a otros músicos, entre ellos al acordeonero Efraín Zuleta, quien habría quedado atrapado bajo el techo de la cabina del bus.

“No sé si será el mismo Dios que me dio fuerza y le quité el techo encima”, comentó el auxiliar de la agrupación.