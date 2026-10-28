Una nueva tragedia volvió a conmocionar al mundo del vallenato en Colombia durante la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026, cuando se registró el accidente del bus en el que se movilizaban los integrantes de la agrupación musical de Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta.

El siniestro vial dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y momentos de angustia entre quienes viajaban en el vehículo. Con el paso de las horas, los sobrevivientes de este lamentable hecho han comenzado a compartir sus testimonios sobre lo ocurrido, recordando los instantes de tensión, la confusión y el temor que vivieron durante el accidente.

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En diálogo con Noticias Caracol, Yorky, bajista de la agrupación de Kbeto Zuleta, compartió un estremecedor testimonio sobre los momentos que vivió durante el accidente. El músico recordó que viajaba en la sexta fila del bus, en el costado derecho, justo detrás de Harold Santana, guitarrista de la banda que falleció como consecuencia del choque.

Según su relato, el hecho se presentó cuando emprendieron el viaje de regreso hacia Valledupar entrada la noche, luego de una presentación junto a Elder Dayán en Sincelejo, Sucre. “Tipo cuatro de la mañana, más o menos, la mayoría veníamos dormidos. Lo único que yo sentí fue el golpe del carro, el impacto. Y solamente eso fue en cuestión de segundos”, explicó.

Al recobrar el conocimiento después del fuerte impacto, Yorky aseguró que sintió que ya estaba dentro del río, así como varios de sus compañeros que salieron expulsados del bus. Entretanto, quienes quedaron atrapados dentro del vehículo sufrieron las lesiones más graves.

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Después de arrastrarse con las manos hasta la orilla del río, con la ayuda de uno de sus compañeros, el bajista contó cómo comenzó a ver los esfuerzos de los sobrevivientes que resultaron menos afectados buscando desesperadamente a los integrantes de la agrupación que aún no aparecían.

“Algunos salían caminando, otros venían también arrastrándose”, relató Yorky.

¿Cómo logró sobrevivir Kbeto Zuleta?

De acuerdo con el testimonio de Yorky, aunque él no alcanzó a ver a Kbeto Zuleta tras el accidente, sí se enteró de que el cantante no había caído al río, sino que había terminado sobre la orilla, fuera del agua.

“Un compañero fue quien le hizo el torniquete en la pierna, que gracias a eso Kbeto pudo llegar con vida al centro de salud, porque si no se hubiera desangrado”, afirmó Yorky.

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Además, se refirió con profundo dolor a sus compañeros fallecidos, el corista Giovanni Lobo Albear y el guitarrista Harold Santana, señalando que ni él ni los sobrevivientes tienen claro qué fue lo que pasó.

Finalmente, el músico, quien ya recibió el alta médica del hospital, dedicó unas palabras de agradecimiento a los habitantes de la zona cercana al puente sobre el río Ariguaní, quienes acudieron rápidamente para auxiliarlos tras el siniestro. “Quiero agradecerles de todo corazón su ayuda”, manifestó.