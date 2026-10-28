Nana Calistar da el horóscopo este 28 de octubre; advierte cambios económicos y laborales: cáncer y leo en la lista

Para este miércoles, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.
Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.
Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.
Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 28 de octubre de 2026
- Aries
“No te inventes una vida de lujo para impresionar a quien apenas te invita un café. En el amor, aclara qué buscas; en el trabajo, demuestra lo que sabes sin echarle crema de más. Alguien podría bajarte la guardia con un trato bonito”.
- Tauro
“Por mirar quién llega, podrías estar ignorando a quien ya te hace espacio en su vida. Abre bien los ojos, pero no le veas anillo a cualquiera que te salude. Un dinerito adicional puede ayudarte con un pendiente”.
TAURO — 28 de octubre del 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 28, 2026
Por mirar quién llega, podrías estar ignorando a quien ya te hace espacio en su vida. Abre bien los ojos, pero no le veas anillo a cualquiera que te salude. Un dinerito adicional puede ayudarte con un pendiente. Mira tu horóscopo completo en el…
- Géminis
“Una noticia bonita, visitas de lejos y movimientos laborales podrían animarte el panorama. En el amor, disfruta conocer sin estrenar noviazgo después de una desvelada sabrosa. No toda buena conversación incluye exclusividad”.
- Cáncer
“Una amistad podría querer quitarse ese título y acercarse con otras intenciones. También hay planes de viaje y oportunidad de mostrar tu capacidad en el trabajo. Si sales de fiesta, no conviertas las copas en permiso para mandar confesiones”.
CÁNCER — 28 de octubre del 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 28, 2026
Una amistad podría querer quitarse ese título y acercarse con otras intenciones. También hay planes de viaje y oportunidad de mostrar tu capacidad en el trabajo. Si sales de fiesta, no conviertas las copas en permiso para mandar confesiones. Mira…
- Leo
“Antes de buscar a alguien del pasado, revisa si extrañas a la persona o lo bonito que te hablaba cuando todavía le creías. Retoma un proyecto pendiente y averigua bien las condiciones de una propuesta laboral. El antojo no siempre da buenos consejos”.
- Virgo
“Una amistad puede ponerse cariñosa y dejarte pensando más de la cuenta. Antes de compartir almohada, aclaren si buscan lo mismo. En los negocios, una venta pequeña puede abrirte camino, pero cobra también tu tiempo, criatura”.
VIRGO — 28 de octubre del 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 28, 2026
Una amistad puede ponerse cariñosa y dejarte pensando más de la cuenta. Antes de compartir almohada, aclaren si buscan lo mismo. En los negocios, una venta pequeña puede abrirte camino, pero cobra también tu tiempo, criatura. Mira tu horóscopo…
- Libra
“No todo el que escucha tus penas sabe guardar secretos. Una amistad podría volver pidiendo algo tuyo; revisa antes de prestar. En pareja, disfruta el apapacho, pero no aceptes cualquier favor mientras te están haciendo piojito”.
- Escorpio
“Deja de someter tus decisiones. Un rumor necesita pruebas antes de que lo repitas y un asunto familiar merece discreción. Con el dinero, confirma cualquier cambio de cuenta o condiciones: que te apuren no significa que te convenga”.
ESCORPIO — 28 de octubre del 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 28, 2026
Deja de someter tus decisiones a votación. Un rumor necesita pruebas antes de que lo repitas y un asunto familiar merece discreción. Con el dinero, confirma cualquier cambio de cuenta o condiciones: que te apuren no significa que te convenga.…
- Sagitario
“Una noticia de lejos te alegrará, pero en el amor revisa dónde te están invitando a entrar. Si buscas exclusividad, no aceptes llamadas escondidas esperando un ascenso a pareja oficial. Alguien con experiencia podría despertarte unas ganas interesantes”.
- Capricornio
“Si para gustarle tienes que cambiar hasta tu risa, te está saliendo caro el romance. Date oportunidad de conocer sin cobrarle a alguien nuevo lo que hizo tu ex. Hay posibilidades de viaje o ventas; en pareja, cuidado con pedir contraseñas como prueba de amor”.
CAPRICORNIO — 28 de octubre del 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 28, 2026
Si para gustarle tienes que cambiar hasta tu risa, te está saliendo caro el romance. Date oportunidad de conocer sin cobrarle a alguien nuevo lo que hizo tu ex. Hay posibilidades de viaje o ventas; en pareja, cuidado con pedir contraseñas…
- Acuario
“Tu familia necesita algo más que un ‘cualquier cosa me avisan’. Acércate, ordena documentos y evita gastar ingresos que todavía no llegan. Alguien de lejos podría gustarte: muy bonito el beso por mensaje, pero también hay que ponerse de acuerdo para verse”.
- Piscis
“Releer aquella conversación no hará que aparezca la explicación que faltó. Busca a alguien que sepa escucharte. Si tu pareja anda distante, pregunta; si el trabajo te tiene harto, explora opciones antes del portazo. Los recibes no aceptan corajes como pago”.
PISCIS — 28 de octubre del 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 28, 2026
Releer aquella conversación no hará que aparezca la explicación que faltó. Busca a alguien que sepa escucharte. Si tu pareja anda distante, pregunta; si el trabajo te tiene harto, explora opciones antes del portazo. Los recibos no aceptan corajes…