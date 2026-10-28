Reacción del Real Madrid tras comentario de Mbappé sobre Mao Zedong que canceló LaLiga en la TV estatal

Real Madrid se disculpó con China por comentarios de su estelar atacante francés Kylian Mbappé sobre el exlíder Mao Zedong, que desataron una tormenta de críticas en esta nación y reacciones del gigante asiático que pueden alterar serios contratos con el fútbol español.

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En China, sus palabras fueron tomadas con burla. Burlarse de Mao sigue siendo un tabú medio siglo después de la muerte del histórico líder, por lo que varias marcas chinas dejaron de patrocinar al delantero francés y la televisión estatal suspendió las transmisiones de LaLiga.

“El Real Madrid desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé”, escribió el club en un comunicado de prensa.

“Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid”, agregó el equipo, tratando de arreglar los daños.

Un vendedor sostiene un cartel del fallecido líder comunista Mao Zedong en Pekín el 8 de septiembre de 2026, un día antes del 50.º aniversario de su muerte. (Foto de ADEK BERRY / AFP) Foto: AFP

Su mensaje se suma al que emitió Mbappé por decir que el meme más gracioso que ha visto en internet es en el que aparece su rostro superpuesto en el cuerpo de “un tipo cualquiera”, que creía que era un dictador chino, en referencia a Mao Zedong.

PEKÍN, CHINA – 9 DE MARZO: Vista general de la Puerta de Tiananmén, con el retrato de Mao Zedong, en la plaza de Tiananmén, durante la celebración de la sesión parlamentaria anual de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China en Pekín, el 9 de marzo de 2026. Stringer / Anadolu (Foto de Anadolu vía AFP) Foto: Anadolu via AFP

“Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras, estoy sinceramente arrepentido”, declaró Mbappé en un comunicado.

China le responde al Real Madrid

En respuesta, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó que el país toma “en serio las disculpas presentadas por la persona en cuestión”.

Mbappé marcó doblete en la victoria de la 'Casa Blanca' . Foto: X Real Madrid

LaLiga, el campeonato español de fútbol, lamentó el comentario de Mbappé y se disculpó con “todos aquellos que se hayan sentido ofendidos”. El torneo de España fue cancelado en la televisión estatal de la China, lo que supone una fuerte caída en su audiencia a nivel mundial.

El video en el que quedó registrada la broma de Mbappé no se podía compartir o fue eliminado de las redes sociales chinas, que están bajo un estricto control, mientras los medios estatales omitieron cualquier referencia a Mao, pues se considera un delito en el gigante asiático.

Mbappé es cancelado

La red social Xiaohongshu, conocida también como RedNote o el Instagram chino, suspendió la cuenta de Mbappé, donde tiene más de un millón de seguidores.

Kylian Mbappé en la gala del Balón de Oro 2026. Foto: Balón de Oro

Lo mismo ocurrió en Weibo, otra red social, en donde un aviso indica que “el usuario fue bloqueado debido a que violó las leyes o el Convenio de la Comunidad de Weibo”.

Algunos reportes de medios chinos indican que marcas globales como Dior y Hublot eliminaron su contenido relacionado con Mbappé en Weibo.