“Mi mundo está en caos”: el mensaje de Aída Victoria que sacudió las redes en medio del conflicto con ‘El Agropecuario’

La polémica entre Aída Victoria Merlano y su expareja, Juan David Tejada, conocido en redes sociales como ‘El Agropecuario’, sigue dando de qué hablar. En esta oportunidad, la influencer barranquillera llamó la atención con un mensaje que publicó en sus historias de Instagram, donde habló de sus días difíciles, la fortaleza que necesita para seguir adelante y el amor que siente por su hijo Emiliano.

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En esta publicación se podía ver un video en el que aparece ella compartiendo un momento con su bebé, y aunque es un momento familiar, en el mensaje que dejó se puede ver la resiliencia que ha tenido al afrontar su rol como madre en medio de las controversias.

“Hay días en lo que siento que nada me tumba y otros en los que me siento aplastada por el peso de una mosca”, escribió la barranquillera al describir los altibajos emocionales que, según lo que manifestó, vive mientras intenta ser la mejor mamá para su hijo.

En esta misma historia, Merlano destacó los esfuerzos que hace día tras día para cuidar de su hijo, incluso cuando atraviesa situaciones complicadas.

Aída Victoria Merlano habló de lo que vive cómo mamá en medio de polémicas con su expareja. Foto: Instagram: @aidavictoriam

“Ciertamente nadie sabe por lo que he tenido que pasar y todo lo que lucho día a día para poder ser la mamá que mi hijo merece; por venir a casa a ser calma aunque mi mundo esté en caos”, agregó.

Aída dejó claro en su post que su hijo Emiliano tiene una importancia muy grande en su vida, por lo que lucha para encontrar fuerzas en los momentos difíciles.

“Hoy veía este video en mi galería y me daba melancolía porque en los días en los que no estoy bien, ver su carita hace que cada cosa valga la pena 1.000 veces”, añadió.

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Nueva polémica entre Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada

Este mensaje llega después de que, el pasado domingo 25 de octubre, Tejada denunciara públicamente que desconocía la ubicación exacta del niño y que no había logrado mantener comunicación con él.

Según explicó, había autorizado un viaje temporal a Panamá, con regreso previsto para el 3 de agosto de 2026, pero aseguró que presuntamente el destino habría cambiado a Bahamas sin su consentimiento.

“Actualmente desconozco su ubicación exacta, con quién convive y qué personas lo rodean. Además, se me ha impedido verlo y mantener comunicación con él”, manifestó en el comunicado que entregó.

En medio de las reacciones, Aída Victoria también compartió publicaciones sobre su estadía en brasil y bromeó con que casi domina el portugués, sin referirse directamente a todos los señalamientos de su expareja.

Por ahora, Tejada aseguró que sus abogados preparan su defensa y cuestionan asuntos relacionados con el proceso judicial. Mientras tanto, el mensaje de Merlano puso el foco en su faceta de madre y en la resiliencia que mantiene.