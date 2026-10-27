Preocupación por la salud de Laura Bozzo: permanece en la UCI tras sufrir una neumonía que frena su recuperación

La reconocida presentadora de televisión Laura Bozzo permanece bajo estricta observación médica en un centro hospitalario de la Ciudad de México.

A 12 días de haber sido trasladada desde Acapulco por una complicación de salud originada en una úlcera duodenal perforada, la evolución de la conductora de 74 años ha sido lenta y actualmente enfrenta un cuadro de neumonía.

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La situación médica de la conductora peruana comenzó a mediados de octubre de 2026 en Acapulco, Guerrero. Según declaraciones de su asistente, Aarón Guerrero, la presentadora presentó intensos dolores abdominales causados por la perforación de una úlcera intestinal, lo que derivó en un estado de deshidratación severa y requirió una intervención quirúrgica de urgencia.

Debido a la severidad del cuadro y a la necesidad de cuidados médicos de más cuidado, se determinó su traslado inmediato a la capital mexicana.

Desde entonces, Bozzo permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos, donde su condición ha sido descrita por personas allegadas como grave pero estable.

Durante la emisión del programa matutino Hoy de la cadena Televisa, la periodista Martha Figueroa ofreció detalles sobre el avance clínico de la presentadora. De acuerdo con la información compartida en el espacio televisivo, el principal factor de riesgo en la actualidad radica en una infección respiratoria.

“Se cumplen 12 días desde que fue trasladada de Acapulco a la Ciudad de México y, aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa”, explicó Figueroa.

La comunicadora dijo además que, dentro de la complejidad de su parte medico, existen indicadores positivos como la estabilidad en su frecuencia cardíaca y el hecho de que no ha sido necesario intubarla nuevamente.

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Por su parte, la conductora Andrea Escalona confirmó que la presentadora continúa bajo cuidados intensivos y envió un mensaje de solidaridad a sus allegados.

Paralelamente, su expareja sentimental, Cristian Zuárez, manifestó públicamente estar en contacto con la familia y siguiendo de cerca la evolución médica.

Así mismo en redes digitales comenzaron a circular versiones infundadas que aseguraban el supuesto fallecimiento de la celebridad. Sin embargo, familiares y allegados desmintieron de forma categórica estas versiones, confirmando que la presentadora continúa con vida y recibiendo el tratamiento correspondiente.

Laura Bozzo, abogada de profesión y figura icónica de la televisión hispanoamericana, consolidó su carrera mediática en la década de 1990 con programas de formato de debate como Laura en América.

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A lo largo de más de tres décadas en la pantalla chica, ha mantenido una amplia presencia en la televisión de Perú, México y Estados Unidos, logrando un notable nivel de sintonía en toda América Latina, incluida Colombia, donde sus producciones han sido emitidas de manera continua.

Por el momento, sus seguidores y los medios de comunicación permanecen a la espera de nuevos reportes médicos oficiales que confirmen la mejora de la infección pulmonar y la progresión favorable de su estado de salud.