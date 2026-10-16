Desde el pasado martes 13 de octubre, los seguidores de la reconocida presentadora peruana Laura Bozzo empezaron a manifestar su preocupación a través de las redes sociales, luego de que varios medios de comunicación mexicanos difundieran información sobre un presunto episodio de salud que habría encendido las alarmas en su entorno.

Según las versiones que comenzaron a circular, la conductora habría tenido que ser trasladada en una ambulancia a un centro médico, noticia que rápidamente generó incertidumbre entre sus admiradores.

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Por eso, ante la ola de especulaciones relacionadas con su estado de salud, Bozzo decidió romper el silencio y en las últimas horas se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram.

En la publicación, la presentadora compartió un mensaje alentador para sus seguidores, no sin antes agradecer sus muestras de afecto, las cuales nunca pasan desapercibidas.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco”, señaló.

Además, con ese tono de humor que la caracteriza, agregó que “de esta momia no se libran”, sin dar detalles sobre su diagnóstico.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

Algunas versiones que circularon en redes indicaban que la conductora habría presentado una complicación derivada de una úlcera gástrica, presuntamente con perforación, por lo que habría sido intervenida por especialistas durante la noche del martes 13 de octubre.

No obstante, otra versión señalaba que se encontraba intubada, situación que fue desmentida por su asistente y chofer personal, Aaron Guerrero, quien explicó en declaraciones exclusivas para el programa ‘Despierta América’, de Univisión, que “ella llegó consciente al hospital”.

Asimismo, detalló que sí estaba un poco deshidratada y con dolor abdominal, aunque nunca imaginaron que tendría que entrar de emergencia. “Entró por un tema intestinal de una úlcera gástrica que tuvo una complicación, y es por eso que se intervino de emergencia”.

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Sin embargo, el hombre negó que estuviera intubada y aclaró que, aunque “no” está grave, su estado sí es “delicado”.

Pese a este reporte sobre su estado de salud, Bozzo se mostró esperanzada y dejó en claro su deseo de reencontrarse pronto con el público que la ha acompañado a lo largo de su trayectoria.

“Espero verlos muy pronto a todos”, agregó en la publicación que compartió en su cuenta de Instagram, dejando en evidencia su optimismo frente a la situación que enfrenta actualmente.