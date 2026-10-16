Amparo Grisales no pudo contener el llanto tras emotivo show de ‘Yo Me Llamo Mini Mon Laferte’: “Eres mágica”

Los participantes del reality musical Yo Me Llamo Mini, de Caracol Televisión, no dejan de sorprender al público ni a los jurados. En el más reciente capítulo, emitido el jueves 15 de octubre, Amparo Grisales no pudo contener sus lágrimas tras presenciar una impecable presentación que la hizo erizar de principio a fin.

La protagonista de esta emotiva escena llena de talento y sensibilidad fue ‘Yo Me Llamo Mini Mon Laferte’, una pequeña artista de 10 años que dejó a todos sorprendidos con su impresionante interpretación.

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Con una voz potente, llena de sentimiento y una capacidad admirable para transmitir emociones, la menor logró conectar con los espectadores y el equipo de jurados mientras interpretaba el reconocido tema ‘Antes de ti’.

A pesar de su corta edad, la pequeña demostró una gran habilidad vocal que convirtió su presentación en un momento cargado de emoción. Su entrega sobre el escenario, la fuerza de su voz y la manera en que transmitió cada fragmento de la canción hicieron que la diva de Colombia rompiera en llanto de la felicidad y satisfacción.

“Eres una estrella. Es que no puede ser tanta belleza. ¡Qué voz! ¿Cómo manejas tanta belleza? Es que ni los grandes", comentó Grisales luego de que la menor finalizara su presentación, dejando en evidencia su asombro y aprovechando la oportunidad para lanzar una pulla a los participantes de la categoría de adultos en la competencia.

Posteriormente, la también actriz reconoció que no tenía palabras para describir lo que había visto y escuchado en el escenario, describiendo a la menor como una artista “mágica” y una “estrella en el firmamento”.

“Me hiciste llorar”, agregó Amparo visiblemente emocionada por la madurez artística de la menor, quien manifestó que desde sus 4 años ha estado enfocada en desarrollar y potenciar su talento. Además, aseguró que, al igual que la artista original Mon Laferte, comparte la habilidad de tocar diferentes instrumentos.

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Al final, como resultado de su impecable show, ‘Yo Me Llamo Mini Mon Laferte’ logró ser parte del selecto grupo de los cuatro mini participantes que pasaron a la siguiente etapa de la competencia en el más reciente capítulo del reality.

Junto a ella fueron seleccionados: ‘Yo Me Llamo Mini Natalia Jiménez’, ‘Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández’ y ‘Yo Me Llamo Mini Shakira’, otros tres concursantes que hicieron vibrar el escenario con su voz, bailes y carisma, cualidades que recibieron varios elogios por parte del jurado.