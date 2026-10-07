‘Yo me llamo mini’: el niño que viajó por primera vez en avión para enamorar a Amparo Grisales y que conmovió al jurado

El formato infantil de ‘Yo me llamo’ vivió una nueva jornada de presentaciones caracterizada por la diversidad de géneros musicales, la interacción entre los participantes y la mesa de jurados integrada por Amparo Grisales, César Escola, Aurelio Cheveroni y la incorporación de Elder Dayán Díaz.

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A lo largo del capítulo, los concursantes rindieron homenaje a figuras del folclor colombiano como Totó la Momposina y El Joe Arroyo, así como a referentes de la música internacional.

Uno de los momentos con mayor arraigo cultural durante la emisión estuvo a cargo de la ‘miniimitadora’ de Totó la Momposina.

La concursante, oriunda de Barranquilla, expresó en el escenario el vínculo afectivo con sus raíces caribeñas para interpretar el repertorio de la fallecida cantautora, ícono de la música tradicional colombiana.

En esa misma línea del Caribe, el ‘miniimitador’ de Joe Arroyo interpretó el clásico ‘En Barranquilla me quedo’, logrando el reconocimiento de los calificadores por el ritmo y la soltura en escena.

La música regional y de la costa atlántica colombiana también tuvo espacio con la imitación de Rafael Orozco.

El menor dedicó su interpretación a Amparo Grisales, quien lo invitó a acercarse a la mesa de votación para detallar la confección de su vestuario.

En el diálogo posterior a la actuación, el niño reveló que para asistir a las grabaciones del programa tuvo que desplazarse por primera vez en avión desde su lugar de origen.

La ‘miniimitadora’ de Shakira ejecutó una rutina coreográfica continua que involucró la participación activa de las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez desde los camerinos.

En tanto, la representante del personaje de Amanda Miguel recibió comentarios favorables por la afinación y el manejo escénico, destacándose aspectos de caracterización como el peinado y la gesticulación.

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El segmento se completó con la presentación de la ‘mini’ Mon Laferte y las apariciones de los imitadores de Beele y Yeison Jiménez.

El desarrollo del capítulo reafirmó el enfoque del formato en la preparación y la caracterización de los menores, en un espacio que busca visibilizar el talento infantil en la televisión nacional.