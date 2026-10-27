Hermana de Kbeto Zuleta reveló nuevos detalles sobre el estado de salud del artista: “Hay elementos delicados”

En medio de la incertidumbre que rodea el estado de salud de Carlos Alberto Zuleta García, conocido en el mundo de la música vallenata como Kbeto Zuleta e hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta, se dieron a conocer nuevos detalles sobre su evolución médica tras el grave accidente de tránsito que sufrió junto a varios integrantes de su agrupación musical.

La información fue compartida por Claudia Margarita Zuleta, hermana del artista, durante una entrevista con La FM citada por El Pilón. En este espacio radial, la senadora del Centro Democrático se refirió a las condiciones en las que pasó la noche su hermano en la Clínica Sinaí Vitalis, donde permanece bajo atención médica.

Se conocen nuevos detalles sobre Efraín Zuleta tras accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta

De acuerdo con el último parte médico, la familiar del artista explicó que “sufrió múltiples traumas a nivel torácico, a nivel abdominal, a nivel de sus piernas”. Sin embargo, como mensaje de aliento para sus seres queridos y demás seres queridos, aseguró que “tiene una situación estable y tenemos una expectativa y una confianza plena de que su recuperación va a seguir”.

Por otro lado, Claudia Margarita Zuleta señaló que, si bien el parte médico refleja una evolución favorable en cuanto a la estabilidad de su hermano, todavía persisten algunas lesiones que requieren atención especial.

“Hay elementos delicados, como son principalmente un trauma torácico que le causó un sangrado a nivel pulmonar, esa es una de las cosas más delicadas“, dijo durante la entrevista.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas que requiere Kbeto Zuleta debido a las múltiples fracturas que presenta, la hija de Poncho Zuleta explicó que será necesario esperar hasta que el estado general de salud del artista sea el adecuado para continuar con las siguientes etapas de su tratamiento médico.

“Por ahora el parte médico que acabamos de recibir de la clínica respecto a cómo pasó la noche es una situación estable y favorable a su recuperación”, reiteró Claudia Margarita Zuleta.

Kbeto Zuleta ingresó a la clínica con una sola pierna

Una de los anuncios más impactantes sobre el estado de salud de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, tras el accidente, fue la confirmación de que había sufrido la amputación de una de sus extremidades.

Poncho Zuleta tomó decisión, tras accidente de su hijo, Kbeto Zuleta

Al respecto, la secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, aclaró en declaraciones a Blu Radio que el artista “llegó ya amputado a la Clínica Sinaí Vital del municipio de Bosconia”, donde el personal médico tuvo que operar también la pierna derecha para tratar lesiones de alta complejidad, desinfectar heridas y preservar la circulación sanguínea.

Sobre la intervención realizada en la clínica, la funcionaria indicó que “fue superada con éxito”.