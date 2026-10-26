El cantante vallenato Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta García permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el municipio de Bosconia, Cesar, tras sufrir un grave siniestro vial en la madrugada de este lunes 26 de octubre.

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El vehículo en el que se movilizaba la agrupación musical se salió de la carretera y cayó desde el puente que cruza el río Ariguaní, en el corredor vial que conecta el municipio de El Difícil (Magdalena) con Bosconia.

El artista, de 46 años e hijo del legendario juglar vallenato Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta Díaz, sufrió contusiones de consideración en sus extremidades inferiores.

El cantante sufrió la pérdida de su pierna izquierda como consecuencia directa del choque y presenta un compromiso vascular y óseo complejo en la extremidad derecha.

Ante la gravedad del cuadro clínico y el riesgo de complicaciones adicionales en su otra pierna, los especialistas a cargo de su caso evalúan la viabilidad de remitirlo en un avión ambulancia hacia un centro médico de mayor complejidad en Bogotá o Medellín para recibir atención médica especializada.

El accidente ocurrió cuando la agrupación regresaba de una presentación musical privada celebrada en Sincelejo, Sucre, con destino a la ciudad de Valledupar. Tras la pérdida de control del vehículo, cerca de 20 personas resultaron heridas.

Luego de conocerse la situación, se hablaba de dos muertos y más de 20 heridos; sin embargo, con el paso de las horas se confirmaron cuatro víctimas mortales, según informó el alcalde de Bosconia, y 17 heridos, entre ellos el hijo de Poncho Zuleta, Kbeto Zuleta.

“Desafortunadamente, sí tenemos cuatro integrantes de esta agrupación que fallecieron“, confirmó Patiño en entrevista con Noticias Caracol.

Tras el accidente, el mánager de la agrupación, Esteban Bolaño, confirmó que dos de las víctimas mortales eran Geovvany Lobo, corista, y el guitarrista Harold Santana; sobre las otras dos víctimas aún se desconoce su identidad, según confirmó el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez, en entrevista con Noticias Caracol.

Carlos Alberto Zuleta García nació en Valledupar el 26 de agosto de 1980. Aunque se graduó como odontólogo de profesión, inclinó su carrera profesional hacia la música vallenata, siguiendo la tradición folclórica de su dinastía familiar.

Es hijo de Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta y Luzmila García, y sobrino del virtuoso acordeonero Emiliano Zuleta Díaz, además de nieto del compositor patrimonial Emiliano Zuleta Baquero.

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Su trayectoria artística se formalizó en 2003 con la creación de la agrupación Los Hermanos Zuleta Junior.

Las autoridades de tránsito continúan con las investigaciones para determinar las causas precisas del siniestro en el corredor del río Ariguaní, mientras el entorno de la música vallenata permanece a la espera de un parte médico oficial sobre la evolución clínica del cantante y de los demás lesionados.