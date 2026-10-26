El accidente del bus de la agrupación de Kbeto Zuleta revive las tragedias que han golpeado al vallenato en las carreteras del país, con la muerte de cantantes, compositores y músicos.

El vallenato ha perdido a reconocidos intérpretes y compositores en accidentes de carretera que conmocionaron a sus seguidores y dejaron una huella profunda en la historia del folclor.

Desde la muerte de Patricia Teherán hasta la de Martín Elías, sus partidas recuerdan el talento que se apagó lejos de los escenarios.

Patricia Teherán, una voz que se apagó demasiado pronto

El 19 de enero de 1995, el vallenato perdió a una de sus voces femeninas más recordadas. Patricia Teherán, conocida como la ‘Diosa del Vallenato’, murió a los 25 años en un accidente de tránsito cuando viajaba de Barranquilla a Cartagena.

El vehículo en el que se movilizaba perdió el control después de que una de sus llantas estallara, en el sector de Loma de Arena, Bolívar.

En el accidente también falleció Víctor Sierra, su compañero sentimental y representante musical.

Teherán había logrado abrirse camino en un género tradicionalmente dominado por hombres. Su interpretación de ‘Tarde lo conocí’ se convirtió en uno de los grandes referentes de su carrera y contribuyó a consolidar el lugar de las mujeres en el vallenato.

Su muerte interrumpió una trayectoria que todavía tenía mucho por ofrecer y la convirtió en una de las artistas más recordadas de la historia del género.

Patricia Teherán Foto: Cortesía

Kaleth Morales: una carrera que terminó a los 21 años

El 24 de agosto de 2005, la música vallenata sufrió otra pérdida que impactó especialmente a las nuevas generaciones.

Kaleth Morales, uno de los principales exponentes de la Nueva Ola, murió después de sufrir un accidente cuando viajaba por carretera entre Cartagena y Valledupar.

El siniestro ocurrió el 23 de agosto, en el departamento del Magdalena, mientras el cantante se desplazaba con su hermano Keyner Morales, quien sobrevivió. Kaleth fue trasladado a distintos centros asistenciales, pero falleció al día siguiente, a los 21 años.

El intérprete de ‘Vivo en el limbo’ había conseguido renovar el sonido del vallenato y conectar con un público joven. Su propuesta musical dejó una marca que permanece en las canciones que siguen interpretando sus seguidores y otros artistas.

Kaleth Morales falleció el 24 de agosto de 2005 tras haber sufrido un accidente de tránsito. Foto: Codiscos

Martín Elías, otra pérdida que conmocionó a Colombia

El 14 de abril de 2017, Viernes Santo, murió Martín Elías Díaz Acosta, hijo del legendario Diomedes Díaz.

Tenía 26 años y se encontraba en la cima de su carrera musical.

El cantante había cumplido una presentación en el departamento de Sucre y se movilizaba por carretera cuando ocurrió el accidente en el sector de Aguas Negras, en jurisdicción de San Onofre.

Fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció a causa de la gravedad de sus lesiones.

La muerte del artista generó una profunda conmoción entre sus seguidores y en el mundo musical.

Su popularidad y el vínculo con el legado de Diomedes Díaz hicieron que la noticia tuviera un impacto nacional.

Se conoce el estado de salud de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, tras accidente: le amputaron una de sus extremidades

Romualdo Brito: el compositor detrás de grandes éxitos

Las tragedias viales no solo han cobrado la vida de cantantes. También han alcanzado a compositores cuyas canciones se convirtieron en parte esencial del repertorio vallenato.

Ese fue el caso de Romualdo Brito, quien murió el 20 de noviembre de 2020 en un accidente de tránsito cerca del corregimiento de San Roque, en jurisdicción de Curumaní, Cesar.

El compositor viajaba en una camioneta que chocó contra un árbol. Su hijo y su cuñado también iban en el vehículo y sobrevivieron al siniestro, aunque sufrieron lesiones, según los reportes de la época.