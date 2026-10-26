Atentado contra líder indígena en Cauca: hombres armados dispararon contra su vehículo en la vía Panamericana

Un nuevo hecho de violencia se registró en la vía Panamericana, esta vez en contra de un líder indígena cuando se movilizaba en compañía de su esquema de protección. La víctima de este caso es Jorge Ulcué, reconocido líder indígena del norte del Cauca, quien logró escapar de este atentado en jurisdicción de Santander de Quilichao.

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Fue la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), quien realizó la denuncia de lo sucedido e informó que en lo que va de 2026, se han registrado diez atentados contra sus líderes.

“A las 5:43 a.m. de este lunes 26 de octubre, el Kiwe Thegnas del territorio de La Concepción, Jorge Ulcué, se desplazaba junto con otros Kiwe Thegnas sobre la vía Panamericana en su vehículo de protección. Cuando pasaban por el sector de la entrada a Dominguillo, al sur de Santander de Quilichao, dos hombres desconocidos que se desplazaban en una motocicleta le dispararon al vehículo en que se transportaban”, señalaron.

El vehiculo fue atacado a disparos. Foto: IA

De igual manera, señalaron: “El Kiwe Thegnas (guardia indígena) de protección que manejaba el vehículo logró maniobrar para escapar del atentado. Afortunadamente, no hubo lesionados; sin embargo, el vehículo presenta un impacto de proyectil en el costado izquierdo”.

Del mismo modo, rechazaron que este tipo de actos se sigan registrando contra los líderes indigenas del norte del Cauca. “Denunciamos este atentado contra el compañero Jorge Ulcué y los compañeros Kiwe Thegnas de protección que lo acompañaban. Jorge Ulcué ha sido autoridad de su territorio, coordinador de Kiwe Thegnas y un reconocido líder del Plan de Vida Sa’th Fxinxi Kiwe y de Çxhab Wala Kiwe – ACIN”, manifestó la organización.

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La organización indígena denunció que en lo que va del año se han registrado varios atentados en contra de sus comunidades en el departamento del Cauca.

“Exigimos el respeto a la vida y la integridad de los comuneros, Kiwe Thegnas y líderes sociales del pueblo nasa en el norte del Cauca. En lo corrido del 2026, el sistema de monitoreo Madeja ha registrado 10 atentados contra comuneros indígenas”, indicó la organización", agregó.