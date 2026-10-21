El Ejército evacuó a los 13 militares que faltaban tras el accidente de un Black Hawk en el Cauca

Tras permanecer en la zona donde se accidentó un Black Hawk del Ejército en el Cauca, la institución militar confirmó que fueron evacuados los 13 uniformados que sobrevivieron al siniestro aéreo.

En la aeronave viajaban 19 militares, de los cuales seis lograron ser evacuados de emergencia debido a que eran quienes presentaban heridas de mayor gravedad. Los 13 restantes tuvieron que permanecer en la zona mientras se coordinaba otro operativo de rescate.

A través de un video, el Ejército confirmó que los 13 militares que aún permanecían en la zona ya fueron evacuados y trasladados a Neiva para ser valorados por personal médico.

Cabe señalar que desde los cuarteles militares se ha calificado como un milagro lo que sucedió en el Cauca con el Black Hawk. La pericia de la tripulación evitó que la emergencia en vuelo terminara en tragedia.

Fuentes militares indicaron que se evalúa si el helicóptero se encontraba asegurado, aunque dijeron que lo más probable es que la póliza cubriera a los ocupantes, pero no a la máquina.

De acuerdo con esta información, indicaron desde el Ejército, que esta capacidad aérea se perdería, lo que agudizaría aún más la crisis que tiene en la actualidad la aviación del Ejército.

Como es de público conocimiento, progresivamente varios helicópteros MI-17 han ido quedando en tierra por falta de mantenimiento, debido a que la empresa rusa que está habilitada para las reparaciones se encuentra en la lista Clinton de Estados Unidos por la guerra entre Rusia y Ucrania.

El Black Hawk accidentado, según el Ejército, se encontraba realizando una misión de abastecimiento y traslado de tropa, función que era realizada por lo general por los MI-17.