Terror en el Cauca: disidencias de las Farc ubicaron seis cilindros bomba en importante vía

El Ejército confirmó que las disidencias de las Farc ubicaron, con fines terroristas, seis cilindros bomba en el departamento del Cauca.

Unidades antiexplosivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para evaluar los dispositivos y adelantar el procedimiento de neutralización bajo medidas de seguridad. Foto: Suministradas

De acuerdo con la información militar, al punto acudieron equipos antiexplosivos de la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

En la zona —indicó el Ejército— se encontró una batería en el eje vial que comunica al municipio de El Tambo con Popayán.

Este artefacto, según la inteligencia militar, pretendía ser empleado por comisiones armadas de las disidencias de Iván Mordisco, entre ellas la estructura conocida como Carlos Patiño, con el propósito de ejecutar acciones terroristas en contra de las unidades militares que patrullan la zona.

Las vías del cauca se han convertido en campos minados por parte de las disidencias de las Farc. Foto: Suministradas

Las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco concentran buena parte de las acciones violentas en el departamento del Cauca, en especial en el Cañón del Micay, una de las regiones del país con mayor número de cultivos ilícitos.

A pesar de que la región fue intervenida por la llamada operación Perseo del Ejército, la violencia no se redujo y la producción de cocaína se mantiene.

Las disidencias de las Farc han optado por incrementar sus acciones terroristas en las vías del Cauca mediante la instalación de explosivos, que han causado la muerte de civiles y militares.

Iván Mordisco sigue generando terror en el Cauca. Foto: AFP

Cifras del Ejército indican que en las dos últimas semanas han sido desactivados cinco artefactos explosivos y se ha decomisado una tonelada de explosivos en el departamento del Cauca.

Una de las vías más afectadas ha sido la Panamericana, en donde los militares han encontrado en varias ocasiones explosivos escondidos en alcantarillas, a la espera del momento preciso para activarlos al paso de las tropas.