Pareja fue encontrada muerta en una finca de Suesca, Cundinamarca: “Presuntos roces y discrepancias”

Conmoción en el municipio de Suesca, en Cundinamarca, luego de que una pareja de esposos fuera encontrada muerta en una finca ubicada en la vereda Tenería.

Se trata de Alejandra Torres y Jorge Alejandro Vivas Alba, quienes, al parecer, fueron atacados con arma blanca el pasado miércoles, 14 de octubre, sobre las 11:34 a. m.

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El hallazgo de los cuerpos sin vida se produjo luego de que familiares y amigos de la pareja se percataran de que ni Alejandra ni Jorge respondían sus teléfonos celulares, motivo por el cual acudieron hasta la finca, donde se encontraron con la macabra escena.

Si bien serán las autoridades las encargadas de establecer qué ocurrió puntualmente, La FM reveló que, al parecer, la pareja había manifestado a personas cercanas que habían tenido roces con vecinos del sector.

“La FM conoció que Alejandra y Jorge habían manifestado a personas cercanas y a integrantes de la comunidad su inquietud por algunas situaciones incómodas que, según ellos, se presentaban en la zona. A esas preocupaciones se suman presuntos roces y discrepancias con algunos vecinos, circunstancias que hoy hacen parte de los antecedentes que deben examinar los investigadores para establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y quiénes estuvieron detrás del crimen”, indicó puntualmente el medio citado anteriormente.

En cuanto a las lesiones halladas en cada uno de ellos, se indicó que Jorge tenía una herida mortal a la altura del cuello, propinada con un arma blanca.

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Entretanto, su esposa Alejandra tenía varias lesiones en el pecho, la espalda y su pierna derecha.

El coronel Luis Carlos Romero Galvis, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, indicó que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se está llevando a cabo la investigación que permita esclarecer todo.

“Nuestras unidades de la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia Policial adelantan las investigaciones y despliegan las capacidades institucionales para esclarecer lo sucedido e identificar y capturar a los responsables”, dijo el oficial Romero.

Y agregó: “La Policía Nacional lamenta los hechos ocurridos en la vereda Tenería, municipio de Suesca, Cundinamarca, donde dos personas perdieron la vida por heridas ocasionadas con arma cortopunzante. Rechazamos categóricamente todo acto de violencia que atente contra la vida e integridad de las personas; Invitamos a toda la comunidad a suministrar información a través de la línea de emergencia 123. Absoluta reserva”.