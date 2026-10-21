Fredy Eduardo pidió un carro por aplicación para irse a su casa, pero apareció muerto en Bogotá: tenía signos de tortura

Un estremecedor caso se conoció en las últimas horas y sacude a Bogotá: un hombre tomó un servicio de transporte por aplicación, desapareció y, tras algunos días, fue hallado muerto con signos de tortura.

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La víctima fue identificada como Fredy Eduardo Blanco, un ingeniero de sistemas que trabajaba en una IPS.

De acuerdo con el testimonio de la familia, dado a conocer por Noticias RCN, la pesadilla inició el pasado viernes, 9 de octubre. Sobre la medianoche, Blanco pidió un servicio de transporte por aplicación para dirigirse a su casa.

En ese momento, un vehículo de color rojo llegó al lugar y lo recogió, como lo evidencian las cámaras de seguridad del sector. Ese fue el último rastro que se conoció de la víctima.

Desde ese momento no se supo nada de él, desapareció por completo y la angustia se apoderó de sus allegados. “Supuestamente iba para la Avenida Rojas, donde él vive, pero nunca llegó a su casa”, contó su esposa en diálogo con el medio mencionado.

Finalmente, el martes 13 de octubre, recibieron una llamada en la que se confirmaba que habían encontrado a Fredy Eduardo, pero lastimosamente estaba muerto.

La víctima fue hallada en una vivienda del barrio Ciudad Bolívar, al sur de la capital del país, y tenía evidentes signos de tortura: sus extremidades estaban atadas y tenía heridas con arma blanca.

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Según lo que se ha conocido, el dueño de la casa percibió un olor muy fuerte que se desprendía de allí y al verificar qué era, fue entonces cuando se encontró con el cadáver.

Al parecer, el inmueble había sido arrendado a dos ciudadanos extranjeros, quienes habrían abandonado el sitio el lunes, 12 de octubre, es decir, un día antes del macabro hallazgo.

Esta es la víctima que fue encontrada muerta en la vivienda. Foto: Noticias RCN

Por el momento, no se tienen ningún rastro de las dos personas que vivían allí, ni de cómo fue que el cuerpo de Blanco terminó en esta vivienda.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer qué pasó y quiénes son los responsables, mientras que su familia pide que el hecho no quede en la impunidad.