Pedido inesperado de las plataformas de movilidad cambiaría las reglas para los taxistas de Colombia

El presidente ejecutivo de Alianza In ―el gremio de las plataformas digitales de movilidad en Colombia― se pronunció a propósito de la propuesta del congresista Daniel Briceño y sorprendió con algunos pedidos a través de una entrevista en Blu Radio.

Taxistas le responden a Briceño por proyecto para conductores de Uber, Didi y otras ‘apps’

La iniciativa del representante a la Cámara tiene varios puntos; sin embargo, el más relevante es reducir lo que para el congresista es una persecución contra los conductores, insistiendo en que no son criminales.

Sobre el proyecto de Briceño, José Daniel López, el líder gremial en mención, reaccionó positivamente y se mostró a favor de lo expuesto por el representante.

“Resuelve un problema práctico muy importante (...) Mientras cambian las cosas, que al menos el agente de tránsito no se la monte al conductor”, dijo López, quien también criticó que hoy en día los conductores de plataformas deban estar prevenidos en lugares como el aeropuerto.

Cuando López habla de que “cambien las cosas”, hace referencia a su propuesta más disruptiva, expresada en la entrevista: desregular el taxismo.

“En Colombia es urgente desregular el taxismo”, dijo tácitamente el líder gremial en la entrevista, refiriéndose a los requisitos que se les exigen a los taxistas. López argumentó que esos trámites especiales los hacen menos competitivos en el mercado.

¿Cuáles son los requisitos que tienen los taxistas y no los conductores de apps?

Por ser conductores de servicio público regulado, los taxistas deben asumir los siguientes requisitos que no se les exige a quienes trabajan con aplicaciones como Uber y Didi:

Seguro extracontraactual

Este seguro cubre a los pasajeros en el caso de un accidente. Al ser vehículos permitidos para el transporte de personas, las autoridades les exigen este requisito para prestar el servicio. Los taxistas deben pagar anualmente un poco más de $1.200.000 por este seguro.

Cupo

Para comprar un taxi y que este pueda matricularse, los propietarios deben adquirir un intangible conocido popularmente como el cupo. Este no tiene un precio fijo ni estipulado; obedece a una relación comercial que varía en cada ciudad del país.

Tarjeta de operación

En la empresa afiliadora de taxis, los conductores deben pagar una tarjeta de operación cada cierto tiempo que equivale a unos $56.000 en ciudades como Bogotá.

Licencia de conducción

Los taxistas deben tener permitido el tránsito de personas en su licencia de conducción. Mientras que estos deben tener una licencia C1, los conductores de aplicaciones circulan con la tradicional B1.

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El debate entre las aplicaciones y el taxi vuelve a la opinión pública y, en esta ocasión, se espera el avance de iniciativas legislativas como la de Briceño que, en caso de ser aprobadas, modificarían la reglamentación para los conductores.